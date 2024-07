https://fr.sputniknews.africa/20240726/un-an-de-gestion-du-cnsp-au-niger-beaucoup-de-choses-ont-change-positivement--1067635145.html

Un an de gestion du CNSP au Niger: "Beaucoup de choses ont changé positivement"

"Aujourd'hui, le Niger est un pays très attractif et on assiste à un retour progressif de tous les partenaires techniques et financiers", a fait valoir auprès... 26.07.2024, Sputnik Afrique

Parmi ceux qui changent d'avis, la Banque mondiale, le FMI et l'Onu. "Ils ont compris que le pays est désormais très bien gouverné et inspire de la confiance", explique-t-il. Cependant, la France a du mal à digérer cette nouvelle réalité et continue à "exercer sa condescendance dans ce qu'elle a appelé son pré carré". Il explique que son pays est en train de lutter contre "tout ce qui constitue les moyens de l'interventionnisme impérialiste français". Dans le viseur des autorités les trois mécanismes utilisés par Paris: Quant à la sécurité, c'est le "début d'une nouvelle ère" avec la mutualisation des efforts des pays de l'AES, déterminés à se débarrasser du "banditisme transnational et ce terrorisme qui nous a été imposé par l'Occident".

