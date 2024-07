https://fr.sputniknews.africa/20240723/les-elites-europeennes-sont-soumises-a-washington-par-ideologie-par-habitude-1067608035.html

"Les élites européennes sont soumises à Washington par idéologie, par habitude"

"Les élites européennes sont soumises à Washington par idéologie, par habitude"

"Les élites européennes sont soumises à Washington par idéologie, par habitude" Sputnik Afrique "La Chine est une noix difficile à casser. L'Europe, en revanche, est beaucoup plus facile à casser parce que, en fait, les élites européennes, les élites de gouvernements sont soumises à Washington par idéologie, par habitude", déclare Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol, dans le nouveau podcast de L'Afrique en marche.

Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, nous recevons Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol. Avec lui, nous allons analyser la crise politique sans précédent qui s’installe en France depuis les élections européennes et législatives, menaçant ses grands équilibres économique, financier et social.Selon l'expert, "l'empreinte américaine" sur le continent européen s'est largement accentuée. "Nous [les Français], on était dans une espèce d'inertie qui avait été lancée par le général de Gaulle de souveraineté, d'indépendance nucléaire, civile, nucléaire, militaire, aéronautique, conquête spatiale, tout ça. La France, elle seule était capable de le faire", rappelle-t-il en commentant la croissance de l'influence américaine sur l'Europe.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

