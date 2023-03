https://fr.sputniknews.africa/20230316/si-la-russie-perd-le-monde-perdra-affirme-le-petit-fils-de-charles-de-gaulle-1058213458.html

"Si la Russie perd, le monde perdra", affirme le petit-fils de Charles de Gaulle

Les Occidentaux n'ont pas les moyens d'entretenir un long conflit en Ukraine, qui ne profitera à personne, a déclaré Pierre de Gaulle, petit-fils du célèbre... 16.03.2023

Une voix qui porte. Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle a de nouveau mis en garde contre les conséquences d’une escalade en Ukraine, lors d’une visite à Moscou. Les opinions occidentales sont d’ailleurs en train de prendre conscience du danger et des voix discordantes émergent, a-t-il souligné au micro de RussiaToday.Le petit-fils du Général a affirmé que le conflit allait finir par essorer les économies occidentales, déjà mises à rudes épreuves par les sanctions contre la Russie. Les États-Unis eux-mêmes doivent composer avec une dette pharamineuse, qui limite leurs mouvements. Même si Washington tire profit du conflit pour vendre son gaz naturel aux Européens "quatre à sept fois plus cher" que la normale, assure Pierre de Gaulle.Des positions tranchéesPierre de Gaulle a déjà pris la parole à plusieurs reprises sur le dossier ukrainien. Le descendant de l’illustre Général avait notamment déploré la décision française de faire interdire les médias russes comme Sputnik et RT, y voyant une atteinte à la démocratie et à la liberté d’expression.Début janvier, il s’également montré particulièrement critique sur le rôle des Américains dans le déclenchement du conflit, les accusant d’avoir joué un "jeu pervers" au travers de l’Otan, pour "déstabiliser l’Europe". Il avait affirmé à Sputnik que les dés avaient été pipés d’avance, en vue de mener cette guerre économique au Vieux Continent.

