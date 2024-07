https://fr.sputniknews.africa/20240701/ces-elections-montrent-que-les-23-des-francais-sont-pour-un-accord-de-paix-entre-kiev-et-moscou-1067324613.html

Ces élections montrent que "les 2/3 des Français sont pour un accord de paix" entre Kiev et Moscou

Telle est la conviction d'un député européen qui a commenté pour Sputnik la défaite du bloc d'Emmanuel Macron au premier tour des législatives anticipées. 01.07.2024, Sputnik Afrique

Pour Hervé Juvin, on a besoin d'un accord "respectant les droits de l'Ukraine" et également ceux des populations russophones de l'Est du pays. "Il est beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements du scrutin", affirme l'homme politique. Cependant, il avoue que sa crainte est que la "France soit très difficilement gouvernable dans les mois qui viennent". Dans le contexte géopolitique actuel, "il semble extrêmement dangereux que la France soit incapable de dégager une majorité claire de gouvernement. Cela me semble être très nuisible à l'image de la France dans le monde. Cela me semble très nuisible à l'intérêt des Français", explique-t-il. Il prône une France qui "sache parler aussi bien avec nos alliés américains qu'avec ces grands pays de notre avenir proche qu’est l'Inde, qu’est la Chine et que sont les autres pays avec lesquels naturellement, la France doit entretenir des relations suivies".

