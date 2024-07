https://fr.sputniknews.africa/20240713/laffaire-nord-stream-close-en-suede-une-collusion-internationale-selon-moscou-1067496192.html

L'affaire Nord Stream close en Suède: "une collusion internationale", selon Moscou

L'affaire Nord Stream close en Suède: "une collusion internationale", selon Moscou

Le Premier ministre suédois a expliqué la clôture de l'enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream par l'impossibilité de trouver les auteurs présumés de... 13.07.2024, Sputnik Afrique

La décision de la Suède de clore son enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 faute de suspects, fait partie d'une "collusion internationale appelée à dissimuler un crime grave, à savoir un attentat", a déclaré ce samedi 13 juillet Maria Zakharova, porte-parole du ministère russes des Affaires étrangères.Elle a rappelé que les explosions ayant endommagé trois conduites des gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2 s'étaient produites dans la zone économique de la Suède. Cet acte de sabotage avait eu lieu fin septembre 2022.Ce 13 juillet, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson avait confirmé que son pays considérait le dossier "clos", expliquant que les enquêteurs n'avaient pu "imputer la responsabilité à personne". Début février, le procureur suédois Mats Ljungqvist avait annoncé la clôture de l'enquête, expliquant qu'elle ne relevait pas de la juridiction suédoise. Il avait ajouté que les éléments de l'affaire avaient été transférés à l’Allemagne.Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Iouri Kokov, avait affirmé que la décision de Stockholm avait pour objectif de dissimuler les circonstances réelles et les véritables cerveaux de cette attaque terroriste sans précédent.

