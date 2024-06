https://fr.sputniknews.africa/20240626/les-relations-changent-et-il-ny-a-que-la-france-qui-reste-isolee-dans-la-vallee-des-paumes-1067242063.html

"Les relations changent et il n'y a que la France qui reste isolée dans la vallée des paumés"

"Les relations changent et il n'y a que la France qui reste isolée dans la vallée des paumés"

Les électeurs français sont bientôt de retour dans les isoloirs pour élire leurs députés. Dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, Sébastien Périmony, qui représente le parti politique Solidarité et Progrès

2024-06-26T15:51+0200

2024-06-26T15:51+0200

2024-06-26T15:54+0200

«Les relations changent et il n'y a que la France qui reste isolée dans la vallée des paumés» Sputnik Afrique Les électeurs français sont bientôt de retour dans les isoloirs pour élire leurs députés. Dans la 9e circonscription des Français de l’étranger, Sébastien Périmony, qui représente le parti politique Solidarité et Progrès, entend revoir les relations franco-africaines. Il a détaillé au micro de Sputnik Afrique son programme.

"Il faut qu'il y ait des gens en France qui aient conscience de ce qui s'y passe, qui répondent à cet appel de souveraineté. C'est pour ça, c'est pour ça que j'y répondrais. J'y réponds dans mon programme en disant oui, il faut saisir la balle au bond, oui, il faut mettre fin au franc CFA .Oui, il faut un nouveau partenariat de la France avec l'Afrique, quoi qu'il arrive, mais sur la base d'un pari gagnant gagnant", a déclaré Sébastien Périmony.Retrouvez également dans ce numéro:-Sergueï Nenachev, chercheur principal de l'Institut de l'Afrique auprès de l'Académie russe des sciences et ambassadeur russe en République du Congo entre 1999 et 2003, sur la visite du président congolais en Russie.-Scott Benett, ex-analyste en contre-terrorisme au Département d’État américain, sur l’attaque ukrainienne contre des civils à Sébastopol avec des missiles américains ATACMS.-Aissami Tchiroma Mahamadou, expert des industries et membre du Réseau des organismes pour la transparence et l'analyse budgétaire au Niger, sur le groupe français Orano qui a perdu sa licence d’exploitation de la mine d’uranium d’Imouraren au Niger.-Issoufou Mazou, ingénieur en logistique chez Wapco Niger, sur la Société nigérienne du pétrole qui a lancé ses activité de prospection et ses bénéfices pour le pays.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

