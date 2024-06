https://fr.sputniknews.africa/20240611/elections-europeennes-ca-ninfluera-en-rien-1066997479.html

Élections européennes: "Ça n'influera en rien"

Les électeurs ont sévèrement sanctionné Emmanuel Macron et Olaf Scholz lors des dernières élections européennes. L’homme politique français François Asselineau... 11.06.2024, Sputnik Afrique

"Je pense que tout cela avait été prévu de longue date puisque Macron savait très bien que sa candidate et sa liste feraient un très mauvais score. Et M.Bardella, qui est tête de liste, avait déjà annoncé à plusieurs reprises que si sa liste l'emportait, il demanderait la dissolution de l'Assemblée nationale", a assuré François Asselineau, président du parti UPR.Retrouvez également dans cette émission:- Ibrahim Elhadji Daou, secrétaire général du ministère nigérien de l’Éducation supérieure, de la recherche et de l’innovation sur les raisons de sa participation au Forum interministériel de l’Éducation de Kazan.- Eléonore Yayi Ladekan, ministre béninoise de l’Éducation supérieure, de la recherche et de l’innovation, sur les bénéfices de la coopération avec la Russie.- Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Affaires étrangères, sur la réunion de ses homologues des pays membres des BRICS à Nijni Novgorod.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

