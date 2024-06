https://fr.sputniknews.africa/20240610/les-dirigeants-francais-et-allemand-ont-subi-une-defaite-ecrasante-aux-europeennes-1066965141.html

Les dirigeants français et allemand ont "subi une défaite écrasante" aux européennes

Les dirigeants français et allemand ont "subi une défaite écrasante" aux élections au Parlement européen: ce débâcle, "face à leurs partis, confirme une fois de plus leur échec en tant que politiciens nationaux et européens", considère Valentina Matvienko.La femme politique russe note que dans leur cas, "il s’agit d’un résultat bien mérité découlant de nombreuses années de mépris total pour les besoins réels des personnes et de la société". "Après avoir exécuté les ordres de Washington et abandonné leur souveraineté, ils ne pouvaient compter sur rien d'autre", affirme-t-elle.️Les élections au Parlement européen ont eu lieu du 6 au 9 juin. Les partis de droite ont réalisé des progrès significatif. Suite au score de plus de 30% du Rassemblement nationale en France, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale.

