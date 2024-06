https://fr.sputniknews.africa/20240626/paris-quitte-lafrique-cest-plus-une-eviction-quun-retrait-selon-un-homme-politique-francais-1067241910.html

Paris quitte l'Afrique: "C'est plus une éviction qu'un retrait", selon un homme politique français

Le retrait militaire français du continent s'explique par la pression exercée par les populations, explique à Sputnik Afrique Sébastien Périmony, du parti... 26.06.2024, Sputnik Afrique

La France est obligée de plier bagages en Afrique et voit ses bases militaires ainsi que le franc CFA contestés, en particulier par la jeunesse, a déclaré ce mercredi 26 juin à Sputnik Afrique Sébastien Périmony, du parti Solidarité et Progrès.La fermeture des bases militaires ne signifie pas pour autant la fin de la "Françafrique", déplore cependant Sébastien Périmony.Le cas du Niger, qui a fourni de l'uranium pour les centrales nucléaire françaises pendant des décennies, est emblématique.Mi-juin, les médias avaient annoncé une réduction drastique de la présence militaire française en Afrique, en particulier au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Auparavant, des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso avaient déjà exigé et obtenu le retrait des militaires français de leur sol.

