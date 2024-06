https://fr.sputniknews.africa/20240625/moscou-veut-aider-les-entreprises-russes-a-etablir-une-logistique-avec-lafrique-1067214948.html

Moscou veut aider les entreprises russes à établir une logistique avec l'Afrique

Moscou veut aider les entreprises russes à établir une logistique avec l'Afrique

Sputnik Afrique

Le Président russe a demandé l'élaboration de mesures supplémentaires pour aider les entreprises russes qui veulent développer leur logistique et leur échange... 25.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-25T12:45+0200

2024-06-25T12:45+0200

2024-06-25T12:45+0200

international

entreprise

logistique

vladimir poutine

commerce

échanges

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0b/1066487376_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5c1e4b28b8a487765bc650e079d7327e.jpg

Vladimir Poutine a donné des instructions pour aider les compagnies russes à " améliorer leur logistique et leurs échanges commerciaux avec les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud", rapporte un communiqué du Kremlin.Le gouvernement russe mènera cette tâche avec la participation de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs.De nombreuses entreprises russes spécialisées dans la logistique sont prêtes à travailler sur le continent africain. À l'exemple du groupe Delo, qui avait récemment proposé de construire des voies ferrées traversant l'Afrique, via l'Éthiopie jusqu'au littoral occidental.La Russie œuvre par ailleurs pour créer des hubs logistique en Afrique. Moscou songe aussi à perfectionner les liaisons aériennes, les voies maritimes, avait indiqué le diplomate russe Vsevolod Tkatchenko lors du 3e Forum international "Russie-Afrique: quelle est la prochaine étape?".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, entreprise, logistique, vladimir poutine, commerce, échanges