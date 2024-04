https://fr.sputniknews.africa/20240418/la-plus-grande-holding-de-logistique-russe-propose-de-construire-des-chemins-de-fer-en-afrique-1066126836.html

La plus grande holding de logistique russe propose de construire des chemins de fer en Afrique

Les voies devraient traverser le continent via l'Éthiopie jusqu'au littoral occidental, a déclaré le groupe Delo. 18.04.2024, Sputnik Afrique

Il veut encore analyser s'il serait mieux de construire une partie du chemin transafricain entre l'Égypte et l'Afrique du Sud ou de le tracer via la République centrafricaine avec des points de liaison, a indiqué au quotidien russe Kommersant Sergueï Chichkarev, fondateur de Delo.Les chemins de fer permettront de ranimer le transport, y compris les exportations, et l'économie des pays de la région, selon lui.

