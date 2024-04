https://fr.sputniknews.africa/20240425/la-russie-uvre-pour-creer-des-hubs-logistiques-en-afrique-1066235006.html

La Russie œuvre pour créer des hubs logistiques en Afrique

En vue d'améliorer les infrastructures coopératives avec le continent, Moscou songe aussi à perfectionner les liaisons aériennes, les voies maritimes, a... 25.04.2024, Sputnik Afrique

Les feuilles de route élaborées pour le deuxième sommet Russie-Afrique constituent une bonne base pour des actions pratiques, selon lui.Les échanges commerciaux entre la Russie et les pays d'Afrique sont en hausse progressive, a noté le diplomate. Moscou tient à assurer le caractère systématique et la coordination des opérateurs économiques, ainsi qu’à instaurer un système de stimuli pour le bien des partenaires africains et des entrepreneurs russes.

