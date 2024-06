https://fr.sputniknews.africa/20240619/aujourdhui-il-ny-a-plus-de-possibilites-descalade-sauf-a-declencher-la-3e-guerre-mondiale-1067120903.html

"Aujourd'hui il n'y a plus de possibilités d'escalade sauf à déclencher la 3e Guerre mondiale"

Le Président russe a dévoilé les conditions exigées par la Russie pour démarrer des pourparlers de paix avec l'Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier...

Le Président russe a dévoilé les conditions exigées par la Russie pour démarrer des pourparlers de paix avec l'Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français et directeur du centre d'études stratégiques Stratpol, a décrypté l'approche de Moscou en vue de résoudre le conflit ukrainien.

Dans la nouvelle émission de Zone de Contact, nous décryptons avec Xavier Moreau la récente initiative de paix proposée par le Président russe durant son intervention au sein du ministère des Affaires étrangères du pays."Les Occidentaux ne veulent pas de conférences de paix avec la Russie parce que la Russie est en train de l'emporter sur le terrain et donc quand vous l'emportez sur le terrain, c'est vous qui dictez les conditions. Et donc les conditions d'ailleurs Vladimir Poutine vient de les dire donc évidemment cela ne veut même pas être entendu au niveau des Occidentaux, d'autant plus que en fait si on demandait l'avis des Ukrainiens aujourd'hui, d'après les échos qu'on en a, les Ukrainiens, eux seraient prêts à arrêter la guerre, que les Russes prennent ce qu'ils veulent et qu'on arrête", a ajouté M.Moreau concernant la tenue de la Conférence de paix en Suisse sans la participation du Kremlin.Retrouvez également dans cette émission : - Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères sur la coopération russo-africaine et sur les sujets régionaux et internationaux.- David Monyae, directeur du Centre d'études Afrique-Chine de l'Université de Johannesburg sur les conditions de Vladimir Poutine pour démarrer des négociations de paix en Ukraine.

