La Russie a besoin de "garanties claires quant au statut neutre de l’Ukraine"

Sputnik Afrique

17.06.2024

"Quand et si nos anciens partenaires seront prêts à négocier, notre position restera inchangée: nous avons besoin de garanties claires quant au statut de non-alignés, de neutralité de l’Ukraine, ainsi que la reconnaissance des réalités sur le terrain", développe Vassili Nebenzia."Nous avons confirmé à plusieurs reprises notre volonté de dialogue. Et ce ne sont pas seulement des déclarations", note le diplomate russe.Le 14 juin Vladimir Poutine a proposé un plan de sortie du conflit. Il a fixé comme condition le retrait de l’armée ukrainienne des nouvelles régions russes (la région de Kherson, celle de Zaporojié, les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk), ainsi que l’abandon par Kiev de projet d'adhésion à l'Otan.

