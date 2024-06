https://fr.sputniknews.africa/20240615/ukraine-lotan-veut-continuer-lescalade-vers-une-guerre-qui-pourrait-devenir-une-guerre-mondiale-1067059379.html

Ukraine: l'Otan "veut continuer l'escalade vers une guerre qui pourrait devenir une guerre mondiale"

Ukraine: l'Otan "veut continuer l'escalade vers une guerre qui pourrait devenir une guerre mondiale"

Sputnik Afrique

L'Alliance de l'Altantique Nord "manifestement ne veut pas lâcher l'affaire", a indiqué à Sputnik Afrique Florian Philippot en commentant le discours de... 15.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-15T14:11+0200

2024-06-15T14:11+0200

2024-06-15T14:12+0200

florian philippot

vladimir poutine

russie

ukraine

conflit ukrainien

paix

otan

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104095/47/1040954710_0:455:4252:2847_1920x0_80_0_0_2a8964a5ad0ee9f9ce37462df1b6b2a1.jpg

Et d'ajouter qu'"on a de plus en plus marre et il faut continuer à faire pression pour la paix".Pourtant, selon lui, la situation ressemble beaucoup à celle de mars 2022 au sommet d'Istanbul, "lorsqu'il y avait déjà eu une première tentative de paix qui avait presque abouti".Maintenant, "c'est un bon moment" pour les exigences russes, qui "ne sont pas extravagantes", et "semblent acceptables", a ajouté l'homme politique. Mais le camp de l'Otan a immédiatement refusé cette paix, déclarant que plus de 300.000 hommes étaient déjà mobilisables par l'Otan, selon lui.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

florian philippot, vladimir poutine, russie, ukraine, conflit ukrainien, paix, otan, opinion