Discours intégral de Vladimir Poutine à la réunion avec le corps diplomatique russe

Discours intégral de Vladimir Poutine à la réunion avec le corps diplomatique russe

14.06.2024

Chers collègues, bonjour !Je suis ravi de vous accueillir tous et, au début de notre rencontre, je tiens à vous remercier pour votre travail acharné dans l'intérêt de la Russie et de notre peuple.Nous nous sommes réunis aussi nombreux à la fin de l'année 2021, en novembre. Depuis, de nombreux événements cruciaux, sans exagération décisifs, ont eu lieu dans le pays et dans le monde. C'est pourquoi je considère qu'il est important d'évaluer la situation actuelle dans les affaires mondiales et régionales, ainsi que de fixer les tâches correspondantes pour le ministère des affaires étrangères. Toutes ces tâches sont subordonnées à l'objectif principal : créer les conditions pour un développement durable du pays, garantir sa sécurité et améliorer le bien-être des familles russes.Le travail dans ce domaine, dans les réalités modernes, complexes et en rapide évolution, exige de nous tous une plus grande concentration des efforts, de l'initiative, de la persévérance, ainsi que la capacité non seulement de réagir aux défis actuels, mais aussi de définir notre propre agenda - celle à long terme - en collaboration avec nos partenaires, de proposer et discuter, dans le cadre de discussions ouvertes et constructives, des solutions aux questions fondamentales qui préoccupent non seulement nous-mêmes, mais aussi la communauté mondiale dans son ensemble.Je le répète : le monde change rapidement. Il n'y aura plus de retour en arrière en politique globale, en économie ni même en termes de compétition technologique. De plus en plus de nations cherchent à renforcer leur souveraineté, leur autosuffisance, ainsi que leur identité nationale et culturelle. Les pays du Sud global, de l'Est prennent de plus en plus l'avant-scène, le rôle de l'Afrique et de l'Amérique latine croît. Depuis l'époque soviétique, nous avons toujours souligné l'importance de ces régions du monde, mais aujourd'hui, la dynamique est tout autre et cela devient visible. Les processus de transformation s'accélèrent également en Eurasie, où de nombreux projets d'intégration de grande envergure sont activement mis en œuvre.C'est précisément sur la base de cette nouvelle réalité politique et économique que se dessinent aujourd'hui les contours d'un ordre mondial multipolaire et multilatéral. Ce processus est objectif. Il reflète la diversité culturelle et civilisationnelle qui, malgré toutes les tentatives d'uniformisation artificielle, est intrinsèquement propre à l'humanité.Ces changements profonds et systémiques inspirent, sans aucun doute, optimisme et espoir, car l’établissement des principes de multipolarité et de multilatéralisme dans les affaires internationales, y compris le respect du droit international et une large représentation, permet de résoudre ensemble les problèmes les plus complexes dans l'intérêt commun, d'établir des relations mutuellement bénéfiques et une coopération entre les États souverains dans l'intérêt du bien-être et de la sécurité des peuples.Cette image de l'avenir correspond aux aspirations de la majorité absolue des pays du monde.Nous le constatons, entre autres, par l'intérêt croissant pour les travaux d'une organisation aussi universelle que les BRICS, fondée sur une culture particulière de dialogue de confiance, d'égalité souveraine de ses membres et de respect mutuel. Dans le cadre de la présidence russe cette année, nous allons faciliter l'intégration harmonieuse de nouveaux membres des BRICS dans les structures de travail de l’organisation.Je demande au gouvernement et au ministère des affaires étrangères de poursuivre le travail substantiel et le dialogue avec nos partenaires, afin d'arriver au sommet de BRICS à Kazan en octobre avec un ensemble solide de décisions concertées, qui orienteront notre coopération dans les domaines de la politique et de la sécurité, de l'économie et des finances, de la science, de la culture, du sport et des relations humanitaires.D'une manière générale, je pense que le potentiel des BRICS leur permettra de devenir, avec le temps, l'une des institutions régulatrices centrales de l'ordre mondial multipolaire.Je tiens à noter à cet égard que la discussion internationale sur les paramètres de l'interaction entre les États dans un monde multipolaire, ainsi que sur la démocratisation de l'ensemble du système des relations internationales, est bien sûr déjà en cours. Ainsi, avec nos collègues de la Communauté des États indépendants, nous avons convenu et adopté un document conjoint sur les relations internationales dans un monde multipolaire. Nous avons invité des partenaires à discuter de ce sujet sur d'autres plateformes internationales, notamment au sein de l'OCS et des BRICS.Nous sommes intéressés à ce que ce dialogue soit sérieusement développé également au sein des Nations Unies, y compris sur un sujet de base, vital pour tous que la création d'un système de sécurité indivisible. En d'autres termes, l'établissement dans les affaires mondiales du principe selon lequel la sécurité des uns ne peut être assurée au détriment de la sécurité des autres.Je rappelle à cet égard qu'à la fin du XXe siècle, après la fin de la confrontation militaire et idéologique aiguë, la communauté mondiale avait une opportunité unique de construire un ordre de sécurité fiable et juste. Pour cela, il ne fallait pas grand-chose : simplement la capacité d'écouter l'avis de toutes les parties prenantes et une volonté mutuelle de les prendre en compte.Notre pays était déterminé à faire ce genre de travail constructif.Cependant, une autre approche a prévalu. Les puissances occidentales, menées par les États-Unis, ont estimé qu'elles avaient remporté la " guerre froide " et qu'elles avaient le droit de déterminer seules comment le monde devait être organisé. La manifestation pratique de cette vision du monde a été le projet d'expansion sans limites géographiques et temporelles du bloc nord-atlantique, bien qu'il y ait eu, bien sûr, d'autres idées pour assurer la sécurité en Europe.À nos questions légitimes, on répondait par des excuses du genre que personne n’allait attaquer la Russie et que l'expansion de l'Otan n'était pas dirigée contre la Russie. Les promesses faites à l'Union soviétique et ensuite à la Russie à la fin des années 80 et au début des années 90 de ne pas inclure de nouveaux membres dans le bloc ont été discrètement oubliées. Et même s'ils s'en souvenaient, ils évoquaient avec un sourire sarcastique le fait que ces assurances étaient verbales et donc non contraignantes.Nous avons constamment, tant dans les années 90 que par la suite, souligné l'erreur de la trajectoire choisie par les élites occidentales. Nous n'avons pas seulement critiqué et mis en garde, mais nous avons également proposé des options et des solutions constructives, en insistant sur l'importance de mettre au point un mécanisme de sécurité européen et mondial qui convienne à tous - je veux le souligner, vraiment à tous. La simple énumération des initiatives que la Russie a avancées au fil des ans occuperait plusieurs paragraphes.Rappelons-nous au moins l'idée d'un traité sur la sécurité européenne que nous avons proposée dès 2008. Ces mêmes sujets ont été abordés dans le mémorandum du ministère des Affaires étrangères de la Russie, qui a été remis aux États-Unis et à l'Otan en décembre 2021.Mais toutes nos tentatives — et elles ont été nombreuses, plus qu'on ne pourrait les énumérer — pour sensibiliser nos interlocuteurs, pour expliquer, exhorter, avertir et demander de notre part, n'ont rencontré absolument aucune réponse. Les pays occidentaux, sûrs non seulement de leur propre bon droit mais surtout de leur pouvoir et de leur capacité à imposer leur volonté au reste du monde, ont simplement ignoré les autres points de vue. Au mieux, ils se disaient disposés à discuter de questions secondaires qui, en réalité, ne résolvaient rien, ou de sujets qui étaient exclusivement avantageux pour l'Occident.Entre-temps, il est vite devenu clair que le schéma occidental, proclamé comme le seul modèle correct pour assurer la sécurité et la prospérité en Europe et dans le monde, ne fonctionne pas en réalité. Rappelons-nous la tragédie des Balkans. Les problèmes internes – bien sûr, ils existaient – accumulés dans l'ex-Yougoslavie, se sont soudainement aggravés à cause d'une ingérence extérieure brutale. Déjà à cette époque, le grand principe de la diplomatie de type Otan s’était manifesté dans toute sa splendeur – profondément vicieux et stérile dans la résolution de conflits internes complexes, à savoir : accuser une partie, qui pour une raison ou une autre ne leur plaît pas beaucoup, de tous les maux et lui diriger contre elle toute la puissance politique, informationnelle et militaire, ainsi que des sanctions et des restrictions économiques.Par la suite, les mêmes approches ont été appliquées dans différentes parties du monde, nous le savons très bien : Irak, Syrie, Libye, Afghanistan, et ainsi de suite, et elles n'ont jamais rien apporté d'autre que l'aggravation des problèmes existants, la destruction de la vie de millions de personnes, la destruction de pays entiers, la multiplication des catastrophes humanitaires et sociales, et des enclaves terroristes, et d’enclaves terroristes. En fait, aucun pays au monde n'est à l'abri de rejoindre cette triste liste.Ainsi, l'Occident s'efforce aujourd'hui de se mêler impudemment dans les affaires du Moyen-Orient. Ils ont autrefois monopolisé cette région, et le résultat est clair et évident pour tous aujourd'hui. Le Caucase du Sud, l'Asie centrale. Il y a deux ans, au sommet de l'Otan à Madrid, il a été annoncé que l'Alliance s'occuperait désormais des questions de sécurité non seulement en Euro-Atlantique, mais aussi dans la région Asie-Pacifique. En quelque sorte, ils prétendent que là-bas aussi, on ne peut se passer d'eux. Il est évident que cela cache une tentative d'accentuer la pression sur les pays de cette région, dont le développement, selon eux, doit être freiné. Comme on le sait, notre pays, la Russie, figure en bonne place sur cette liste.Je rappelle également que c'est Washington qui a sapé la stabilité stratégique en déclarant unilatéralement son retrait des traités sur la défense antimissile, sur l'élimination des missiles de portée intermédiaire et à courte portée, ainsi que sur le traité Ciel ouvert. De plus, conjointement avec ses satellites de l'Otan, ils ont détruit le système de mesures de confiance et de contrôle des armements en Europe, qui avait été mis en place pendant des décennies.Au final, l'égoïsme et l'arrogance des États occidentaux ont conduit à la situation extrêmement dangereuse actuelle. Nous sommes arrivés dangereusement près du point de non-retour. Les appels à infliger une défaite stratégique à la Russie, qui possède les plus grands arsenaux d'armes nucléaires, montrent un aventurisme extrême de la part des politiciens occidentaux.Soit ils ne comprennent pas l'ampleur de la menace qu'ils représentent eux-mêmes, soit ils sont simplement obsédés par la croyance en leur propre impunité et en leur propre exceptionnalisme. Dans les deux cas, la situation peut s'avérer tragique.Il est clair que nous assistons à l'effondrement du système de sécurité euro-atlantique. Aujourd'hui, il n'existe tout simplement plus. Il faut le recréer pratiquement de toutes pièces. Tout cela exige de notre part, conjointement avec nos partenaires et tous les pays concernés, et ils sont nombreux, d'élaborer nos propres options pour garantir la sécurité en Eurasie, puis de les proposer pour une large discussion internationale.C'est précisément la mission qui a été énoncéelors de l’adresse à l'Assemblée fédérale. Il s'agit de formuler, dans un avenir proche, sur le continent eurasiatique, un cadre de sécurité égal et indivisible, de coopération et de développement mutuellement bénéfiques et équitables.Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour atteindre cet objectif et sur quels principes devons-nous nous baser ?Premièrement, il est nécessaire d’établir un dialogue avec tous les participants potentiels à ce futur système de sécurité. Pour commencer, je demande que les questions nécessaires soient examinées avec les États ouverts à une coopération constructive avec la Russie.Lors de la récente visite en République populaire de Chine, nous avons discuté de cette problématique avec le Président de la RPC, Xi Jinping. Nous avons constaté que la proposition russe ne contredit pas, mais au contraire, complète et s'aligne pleinement avec les principes fondamentaux de l'initiative chinoise en matière de sécurité globale.Deuxièmement, il est important de partir du principe que la future architecture de sécurité est ouverte à tous les pays eurasiens qui souhaitent participer à sa création. Par "tous", on entend bien entendu les pays européens et les pays de l'Otan. Nous vivons sur un seul continent, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas changer de géographie, nous devrons coexister et travailler ensemble d'une manière ou d'une autre.Oui, les relations de la Russie avec l'UE et avec un certain nombre de pays européens se sont actuellement dégradées, et je l'ai souligné à plusieurs reprises, ce n'est pas de notre faute. Une campagne de propagande anti-russe impliquant de très hautes personnalités européennes s'accompagne de spéculations selon lesquelles la Russie s'apprêterait à attaquer l'Europe. J'en ai parlé à maintes reprises, et il n'est pas nécessaire de le répéter plusieurs fois dans cette salle : nous sommes tous conscients qu'il s'agit d'une absurdité absolue, d'une simple justification de la course aux armements.À cet égard, je me permettrai une petite digression. Le danger pour l'Europe ne vient pas de la Russie. La principale menace pour les Européens est la dépendance critique et toujours croissante, presque totale, vis-à-vis des États-Unis : dans les domaines militaire, politique, technologique, idéologique et de l'information. L'Europe est de plus en plus poussée en marge du développement économique mondial, plongée dans le chaos des migrations et d'autres problèmes aigus, et privée de sa subjectivité internationale et de son identité culturelle.Il semble parfois que les politiciens européens au pouvoir et les représentants de la bureaucratie européenne craignent davantage de tomber dans l'escarcelle de Washington que de perdre la confiance de leur propre peuple, de leurs propres citoyens. Les récentes élections au Parlement européen le montrent également. Les politiciens européens avalent les humiliations, les grossièretés et les scandales en surveillant les dirigeants européens, tandis que les États-Unis les utilisent simplement dans leurs propres intérêts : ils les forcent à acheter leur gaz coûteux - soit dit en passant, le gaz est trois ou quatre fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis - ou, comme aujourd'hui, par exemple, ils exigent des pays européens qu'ils augmentent les livraisons d'armes à l'Ukraine. D'ailleurs, les demandes sont constantes ici et là. Et des sanctions sont imposées contre eux, contre les opérateurs économiques en Europe. Ils les imposent sans la moindre gêne.Et maintenant, ils les forcent à augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine, à étendre leurs capacités de production de munitions d'artillerie. Écoutez, qui aura besoin toutes ces munitions lorsque le conflit en Ukraine sera terminé ? Comment cela peut-il assurer la sécurité militaire de l'Europe ? Ce n'est pas clair. Les États-Unis eux-mêmes investissent dans les technologies militaires, et surtout dans les technologies de demain : dans l'espace, dans les drones modernes, dans les systèmes d'armement basés sur de nouveaux principes physiques, c’est-à-dire dans les domaines qui, à l'avenir, détermineront la nature des combats armés, et donc le potentiel militaire et politique des puissances, leurs positions dans le monde. Et on leur attribue maintenant le rôle suivant : investissez votre argent là où nous en avons besoin. Mais cela n'augmente en rien le potentiel européen. Tant pis pour eux, laissons-les faire. Pour nous, peut-être que c'est une bonne chose, mais en fait, c'est comme ça.Si l'Europe veut se maintenir comme l'un des centres autonomes du développement mondial et comme un des pôles culturels et civilisationnels de la planète, elle doit, sans aucun doute, entretenir de bonnes relations avec la Russie, et nous, avant tout, y sommes prêts.Cette réalité simple et évidente a été bien comprise par les politiciens d’envergure véritablement paneuropéenne et mondiale, des patriotes de leurs pays et de leurs peuples, qui pensaient en termes historiques, et non par les figurants qui suivent la volonté et les directives des autres. Charles de Gaulle en a beaucoup parlé dans l'après-guerre. Je me souviens bien de la conversation en 1991, à laquelle j'ai eu l'occasion de participer personnellement, où le chancelier allemand, Helmut Kohl, a souligné l'importance du partenariat entre l'Europe et la Russie. Je suis persuadé que tôt ou tard, les nouvelles générations d'hommes politiques européens reviendront à cet héritage.Quant aux États-Unis eux-mêmes, les tentatives incessantes des élites libérales-mondialistes qui y règnent aujourd'hui pour répandre leur idéologie dans le monde entier par tous les moyens, pour préserver leur statut impérial et leur domination, ne font qu'épuiser de plus en plus le pays, le conduire à la dégradation et entrer en contradiction flagrante avec les intérêts véritables du peuple américain.Sans cette voie sans issue, ce messianisme agressif, mêlé à la croyance en son propre choix et en son exclusivité, les relations internationales auraient été stabilisées depuis longtemps.Troisièmement. Afin de promouvoir l'idée d'un système de sécurité eurasien, il est nécessaire d'intensifier considérablement le processus de dialogue entre les organisations multilatérales qui travaillent déjà en Eurasie. Je fais principalement référence à l'État de l'Union, à l'Organisation du traité de sécurité collective, à l'Union économique eurasienne, à la Communauté des États indépendants et à l'Organisation de coopération de Shanghai.Nous pensons que d'autres associations eurasiennes influentes, de l'Asie du Sud-Est au Moyen-Orient, se joindront à l'avenir à ces processus.Quatrièmement. Nous pensons que le moment est venu d'entamer un large débat sur un nouveau système de garanties bilatérales et multilatérales de sécurité collective en Eurasie. Dans le même temps, à long terme, il est nécessaire de réduire progressivement la présence militaire des puissances extérieures dans la région eurasienne.Nous sommes bien sûr conscients que cette thèse peut sembler irréaliste dans la situation actuelle, pourtant c'est le cas aujourd'hui. Mais si nous construisons un système de sécurité fiable à l'avenir, une telle présence de contingents militaires extrarégionaux ne sera tout simplement pas nécessaire. En fait, pour être honnête, il n'y en a pas besoin aujourd'hui - il n'y a qu'une occupation, c'est tout.En fin de compte, nous pensons qu'il appartient aux États et aux structures régionales de l'Eurasie d'identifier des domaines spécifiques de coopération dans le domaine de la sécurité commune. Sur cette base, ils devraient également construire un système d'institutions, de mécanismes et d'accords de travail qui serviraient réellement à atteindre les objectifs communs de stabilité et de développement.À cet égard, nous soutenons l'initiative de nos amis biélorusses visant à élaborer un document de programme - une charte sur la multipolarité et la diversité au XXIe siècle. Ce document pourrait formuler non seulement les principes cadres de l'architecture eurasienne basés sur les normes fondamentales du droit international, mais aussi, dans un sens plus large, une vision stratégique de l'essence et de la nature de la multipolarité et du multilatéralisme en tant que nouveau système de relations internationales qui remplace le monde centré sur l'Occident. Je pense qu'il est important et je demande qu'un tel document soit élaboré en profondeur avec nos partenaires et tous les États intéressés. J'ajouterai que lorsque nous discutons de questions aussi complexes, nous avons bien sûr besoin d'un maximum, d'une large représentation et de la prise en compte d'approches et de positions différentes.Cinquièmement. Une partie importante du système eurasien de sécurité et de développement devrait sans aucun doute concerner les questions d'économie, de bien-être social, d'intégration et de coopération mutuellement bénéfique, en abordant des problèmes communs tels que la lutte contre la pauvreté, l'inégalité, le climat, l'environnement, le développement de mécanismes pour répondre aux menaces de pandémies et de crises dans l'économie mondiale - tout est important.L'Occident, par ses actions, a non seulement sapé la stabilité militaire et politique dans le monde, mais il a aussi discrédité et affaibli les principales institutions du marché par des sanctions et des guerres commerciales. En utilisant le FMI et la Banque mondiale, en modifiant l'agenda climatique, il a étouffé le développement du Sud. En perdant la compétition, même dans le cadre des règles que l'Occident s'est fixées, il a recours à des barrières prohibitives et à toutes sortes de protectionnisme. Ainsi, aux États-Unis, on a en fait renoncé à l'Organisation mondiale du commerce en tant que régulateur du commerce international. Tout est bloqué. Ils exercent des pressions non seulement sur leurs concurrents, mais aussi sur leurs satellites. Il suffit de voir comment ils "siphonnent" aujourd'hui les économies européennes, qui sont au bord de la récession.Les pays occidentaux ont gelé une partie des actifs et des réserves de change russes. Désormais, ils réfléchissent à comment trouver une base juridique quelconque pour les approprier définitivement. Mais, malgré toutes ces subtilités légales, le vol restera un vol sans aucun doute et ne restera pas impuni, d'une manière ou d'une autre.La question est encore plus profonde. En volant les actifs russes, ils feront un pas de plus vers la destruction du système qu'ils ont eux-mêmes créé et qui pendant de nombreuses décennies a assuré leur prospérité, leur permettant de consommer plus qu'ils ne gagnent, en attirant de l'argent du monde entier grâce aux dettes et aux obligations. Désormais, il devient évident pour tous les pays et entreprises, ainsi que pour les fonds souverains, que leurs actifs et réserves ne sont pas du tout en sécurité – ni juridiquement, ni économiquement parlant. Et n'importe lesquels de ces fonds peuvent être les prochains pour être expropriés par les États-Unis et l'Occident.Dès à présent, la méfiance envers le système financier basé sur les monnaies de réserve occidentales augmente. Il y a un flux de capitaux sortant des titres et obligations des États occidentaux, ainsi que de certaines banques européennes, qui étaient encore récemment considérées comme des lieux absolument sûrs pour conserver des capitaux. Maintenant, même l'or est exporté. Et à juste titre.Je pense que nous devons sérieusement intensifier la formation de mécanismes économiques extérieurs efficaces et sûrs, bilatéraux et multilatéraux, en alternative à ceux contrôlés par l'Occident. Ceci inclut, entre autres, l'expansion des règlements en monnaies nationales, la création de systèmes de paiement indépendants et l'établissement de chaînes de production et de distribution contournant les canaux bloqués ou compromis par l'Occident.Il est évidemment nécessaire de continuer les efforts pour développer les corridors de transport internationaux en Eurasie – le continent dont la Russie est le noyau géographique naturel.Je charge le ministère des Affaires étrangères de maximiser le soutien à l'élaboration d'accords internationaux dans tous ces domaines. Ils sont extrêmement importants pour renforcer la coopération économique de notre pays et de nos partenaires. Cette approche devrait également donner un nouvel élan à la construction d'un grand partenariat eurasien, qui pourrait devenir, en substance, la base socio-économique d'un nouveau système de sécurité indivisible en Europe.Chers collègues ! Le sens de nos propositions est de former un tel système dans lequel tous les États seraient assurés de leur propre sécurité. Alors nous pourrons, d'ailleurs, aborder de manière vraiment constructive la résolution des nombreux conflits qui existent aujourd'hui. Les problèmes de manque de sécurité et de confiance mutuelle ne concernent pas seulement le continent eurasiatique, la tension croissante est observée partout. Et le fait que le monde est interconnecté et interdépendant, nous le constatons en permanence, et la crise ukrainienne, dont les conséquences se font sentir dans le monde entier, est un exemple tragique pour nous tous.Mais je veux dire tout de suite : la crise liée à l'Ukraine n'est pas un conflit entre deux États, encore moins entre deux peuples, causé par certains problèmes entre eux. Si c'était le cas, il n'y a aucun doute que les Russes et les Ukrainiens, unis par une histoire et une culture communes, des valeurs spirituelles, des millions de liens de parenté et familiaux, auraient trouvé un moyen de régler équitablement toutes les questions et divergences.Mais la situation est différente : les racines du conflit ne se trouvent pas dans les relations bilatérales. Les événements en Ukraine sont le résultat direct des développements mondiaux et européens de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, de la politique agressive, sans cérémonie et absolument aventureuse que l'Occident a menée et poursuit toutes ces années, bien avant que l'opération militaire spéciale n’ait commencé.Ces élites des pays occidentaux, comme je l'ai déjà dit aujourd'hui, après la fin de la "guerre froide", ont mis le cap sur une restructuration géopolitique mondiale, pour créer et imposer l'ordre soi-disant basé sur des règles, dans lequel des États forts, souverains et autosuffisants n'ont tout simplement pas leur place.D'où la politique de confinement de notre pays. Les objectifs de cette politique sont déjà ouvertement déclarés par certaines personnalités aux États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, ils parlent de la soi-disant décolonisation de la Russie. En substance, il s'agit d'une tentative de fournir une base idéologique à la désintégration de notre Patrie sur une base nationale. En fait, on parle depuis longtemps de la désintégration de l'Union soviétique, de la Russie. Tous ceux qui sont présents dans cette salle le savent bien.En mettant en œuvre cette stratégie, les pays occidentaux ont choisi la ligne d'annexion et d'appropriation politico-militaire des territoires proches de nous. Il y a eu cinq, et maintenant déjà six vagues d'élargissement de l'Otan. Ils ont essayé de transformer l'Ukraine en leur bastion, d'en faire une "anti-Russie". Pour atteindre ces objectifs, ils ont investi de l'argent, des ressources, acheté des politiciens et des partis entiers, réécrit l'histoire et les programmes éducatifs, nourri et cultivé des groupes néonazis et radicaux. Ils ont tout fait pour saper nos liens interétatiques, diviser et monter nos peuples les uns contre les autres.Cette politique effrontée et délibérée était contrée par le sud-est de l'Ukraine – des territoires qui, pendant des siècles, ont fait partie de la grande Russie historique. Là vivaient, et vivent encore aujourd'hui, des gens qui, même après la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, étaient favorables à des relations bonnes et très étroites avec notre pays. Des gens – à la fois des Russes et des Ukrainiens, représentant différentes nationalités, unis par la langue russe, la culture, les traditions, la mémoire historique.La position, l'humeur, les intérêts et les voix de ces gens – des millions de personnes vivant dans le sud-ouest – devaient simplement être pris en compte par les Présidents ukrainiens et les politiciens de l'époque, qui se battaient pour ce poste et utilisaient les voix de ces électeurs. Mais en utilisant ces voix, ils se dérobaient ensuite, manoeuvraient, mentaient beaucoup, parlaient du soi-disant choix européen. Ils n'osaient pas rompre complètement avec la Russie, car le sud-est de l'Ukraine pensait autrement, et cela ne pouvait être ignoré. Ce double jeu a toujours été propre au pouvoir ukrainien pendant toutes les années après la reconnaissance de l'indépendance.Bien entendu, l'Occident le voyait. Il voyait et comprenait depuis longtemps les problèmes qui existaient et qui pouvaient être exacerbés, comprenait l'importance dissuasive du facteur sud-est, ainsi que le fait qu'aucune propagande de longue durée ne pouvait fondamentalement changer la situation. Bien sûr, beaucoup de choses ont été faites, mais il était difficile de changer la situation en profondeur.Ils n'ont pas réussi à déformer l'identité historique, la conscience de la majorité des gens dans le sud-est de l'Ukraine, à éradiquer en eux, y compris parmi les jeunes générations, une attitude favorable envers la Russie et le sentiment de notre communauté historique. Et c'est pourquoi ils ont de nouveau décidé d'agir par la force, de simplement briser les gens du sud-est, de se moquer de leur opinion. Pour cela, ils ont organisé, financé, et bien sûr profité des difficultés et des complications d'ordre politique interne en Ukraine, mais ont malgré tout préparé de manière cohérente et ciblée un coup d'État armé.Les villes ukrainiennes ont été submergées par une vague de pogroms, de violences, d'assassinats. Le pouvoir à Kiev a été définitivement pris et usurpé par les radicaux. Leurs slogans nationalistes agressifs, y compris la réhabilitation des collaborateurs nazis, ont été élevés au rang d'idéologie d’État. Une politique a été proclamée en faveur de l'abolition de la langue russe dans les sphères étatiques et publiques, la pression sur les croyants orthodoxes et l'ingérence dans les affaires de l'Église se sont accrues, ce qui a finalement conduit à un schisme. Personne ne semble remarquer cette interférence, comme si c’était ainsi que les choses devraient se passer. Essayez de faire quelque chose de similaire ailleurs et il y aura un tel tollé artistique que les oreilles vous en tomberont. Mais là-bas, c'est permis, parce que c'est contre la Russie.Des millions d'habitants de l'Ukraine, en particulier de ses régions orientales, se sont opposés au coup d'État, comme on le sait. Ils ont été menacés de répression et de terreur. Et avant tout, les nouvelles autorités à Kiev ont commencé à préparer une attaque contre la Crimée russophone, qui autrefois, en 1954, comme vous le savez, avait été transférée de la RSFSR à l'Ukraine en violation de toutes les normes légales et procédures en vigueur même à l'époque en Union soviétique. Dans cette situation, bien entendu, nous ne pouvions pas abandonner, laisser sans protection les citoyens de Crimée et de Sébastopol. Ils ont fait leur choix, et en mars 2014, comme on le sait, il y a eu la réunification historique de la Crimée et de Sébastopol avec la Russie.À Kharkov, Kherson, Odessa, Zaporojié, Donetsk, Louhansk et Marioupol, les manifestations pacifiques contre le coup d'État ont été réprimées, le régime de Kiev et les groupes nationalistes ont déclenché la terreur. Il n'est probablement pas nécessaire de rappeler que tout le monde se souvient bien de ce qui s'est passé dans ces régions.En mai 2014, des référendums ont eu lieu sur le statut des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, au cours desquels une majorité absolue des habitants s'est prononcée pour l'indépendance et la souveraineté. C’est immanquablement que se pose la question : les gens pouvaient-ils ainsi exprimer leur volonté, pouvaient-ils déclarer leur indépendance ? Ceux qui sont présents dans cette salle comprennent bien sûr qu'ils le pouvaient, qu'ils avaient pleinement le droit de le faire, conformément au droit international, y compris le droit des peuples à l'autodétermination. Il n'est pas besoin de vous le rappeler, mais néanmoins, puisque les médias sont là, je dirai que l'article 1, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies octroie ce droit.Je rappelle à ce propos le fameux précédent du Kosovo. On en a déjà beaucoup parlé à l'époque, et je vais le dire encore une fois maintenant. Un précédent que les pays occidentaux eux-mêmes ont créé dans une situation absolument analogue, en reconnaissant légitime la séparation du Kosovo de la Serbie, qui a eu lieu en 2008. Ensuite, il y a eu la fameuse décision de la Cour internationale de justice de l'ONU qui, le 22 juillet 2010, sur la base de l'article 1, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies, a déclaré, je cite : "Il n'existe pas d'interdiction générale du Conseil de sécurité de déclarer unilatéralement l'indépendance". Et encore une citation : "Le droit international général ne contient aucune interdiction applicable à la déclaration d'indépendance". De plus, il est également clairement écrit que les parties d'un pays, quel qu'il soit, qui décident de déclarer leur indépendance ne sont pas obligées de s'adresser aux organes centraux de leur ancien État. Tout est écrit noir sur blanc de leur propre main.Donc, ces républiques – de Donetsk et de Lougansk – avaient-elles le droit de déclarer leur indépendance ? Bien sûr que oui. La question ne peut même pas être examinée autrement.Qu'a fait le régime à Kiev dans cette situation ? Il a complètement ignoré le choix des gens et a déclenché une guerre totale contre les nouveaux États indépendants – les républiques populaires du Donbass, en utilisant l'aviation, l'artillerie et les chars. Les bombardements et les tirs sur les villes paisibles ont commencé, ainsi que des actions d'intimidation. Et qu'est-il arrivé ensuite ? Les habitants du Donbass ont pris les armes pour protéger leur vie, leur maison, leurs droits et leurs intérêts légitimes.En Occident, ils affirment constamment que la Russie a commencé la guerre dans le cadre de l'opération militaire spéciale, qu'elle est l'agresseur, et que par conséquent, il est possible de frapper son territoire en utilisant des systèmes d'armes occidentaux, car l'Ukraine selon eux se défend et peut donc le faire.Je veux encore souligner ceci : la Russie n'a pas commencé la guerre, c'est le régime de Kiev qui, rappelons-le, après que les habitants d'une partie de l'Ukraine avaient déclaré leur indépendance conformément au droit international, a commencé les hostilités et les poursuit. C'est cela l'agression, quand on ne reconnaît pas le droit de ces peuples, vivant sur ces territoires, à déclarer leur indépendance. Et sinon, que serait-ce ? C'est de l'agression. Et ceux qui ont aidé la machine militaire du régime de Kiev ces dernières années sont des complices de l'agresseur.À l'époque, en 2014, les habitants du Donbass ne se sont pas résignés. Les unités de miliciens ont résisté, ont repoussé les forces répressives, et les ont finalement repoussées de Donetsk et Lougansk. Nous espérions que cela réveillerait ceux qui avaient déclenché cette tuerie. Pour arrêter l'effusion de sang, la Russie a lancé des appels habituels – des appels aux négociations, et elles ont commencé avec la participation de Kiev et des représentants des républiques du Donbass, avec le soutien de la Russie, de l'Allemagne et de la France.Les discussions ont été difficiles, mais en 2015, les accords de Minsk ont été conclus. Nous avons pris leur mise en œuvre très au sérieux, en espérant que nous pourrions régler la situation dans le cadre d'un processus pacifique et du droit international. Nous espérions que cela permettrait de prendre en compte les intérêts légitimes et les revendications du Donbass, d’inscrire dans la constitution un statut spécial pour ces régions et les droits fondamentaux des personnes qui y vivent, tout en maintenant l'unité territoriale de l'Ukraine. Nous étions prêts à cela et nous étions prêts à persuader les habitants de ces territoires de résoudre les questions de cette manière, proposant à plusieurs reprises divers compromis et solutions.Mais tout cela a finalement été rejeté. Les accords de Minsk ont été jetés à la poubelle par Kiev. Comme l'ont avoué plus tard des représentants de la haute direction ukrainienne, aucune des dispositions de ces documents ne leur convenait, ils mentaient et trichaient comme ils pouvaient.L'ancienne chancelière allemande et l'ancien président français, qui étaient pratiquement des co-auteurs et des garants des accords de Minsk, ont soudainement reconnu plus tard qu'ils n'avaient jamais prévu de les mettre en œuvre, qu'il leur fallait juste gagner du temps pour renforcer les formations armées ukrainiennes, les armer et les équiper. Ils nous ont simplement dupés une fois de plus, nous ont trompés.Au lieu d'un véritable processus de paix, au lieu d'une politique de réintégration et de réconciliation nationale, dont ils aimaient parler à Kiev, le Donbass a été bombardé pendant huit ans. Ils ont organisé des attentats, des meurtres, un blocus impitoyable. Pendant toutes ces années, les habitants du Donbass (femmes, enfants, personnes âgées) ont été qualifiés de "citoyens de seconde zone", de "sous-hommes", ont été menacés de représailles, disant "nous viendrons et nous vengerons de chacun d'entre vous". Qu'est-ce d'autre si ce n'est un génocide au cœur de l'Europe au XXIe siècle ? Et en Europe et aux États-Unis, ils faisaient semblant de ne rien voir, de ne rien remarquer.À la fin de 2021 et au début de 2022, le processus de Minsk a été définitivement enterré, enterré par Kiev et ses protecteurs occidentaux, et une nouvelle offensive massive était planifiée contre le Donbass. Une grande formation des forces armées ukrainiennes se préparait à lancer une nouvelle offensive contre Lougansk et Donetsk, bien sûr avec des nettoyages ethniques et de nombreuses victimes humaines, avec des centaines de milliers de réfugiés. Nous étions obligés de prévenir cette catastrophe, de protéger les gens, nous ne pouvions pas prendre une autre décision.La Russie a finalement reconnu les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Pendant huit ans, nous ne les avons pas reconnues, espérant parvenir à un accord. Le résultat est désormais connu. Et le 21 février 2022, nous avons conclu avec ces républiques, que nous avons reconnues, des traités d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. La question est la suivante: les Républiques populaires avaient-elles le droit de nous demander un soutien une fois que nous avions reconnu leur indépendance? Et avions-nous le droit de reconnaître leur indépendance, tout comme elles avaient le droit d'annoncer leur souveraineté conformément aux articles et décisions de la Cour internationale de justice des Nations Unies que j'ai mentionnés? Avaient-elles le droit de déclarer leur indépendance? Oui, elles l'avaient. Mais si elles avaient ce droit et l'ont utilisé, alors nous avions le droit de signer des accords avec elles – et nous l'avons fait, en pleine conformité avec le droit international et l'article 51 de la Charte des Nations Unies.Dans le même temps, nous nous sommes adressés aux autorités de Kiev en leur demandant de retirer leurs troupes du Donbass. Je peux vous dire que des contacts ont eu lieu, nous leur avons immédiatement dit : retirez vos troupes de là-bas, et tout se terminera ainsi. Cette proposition a été quasiment immédiatement rejetée, simplement ignorée, bien qu'elle offrait une réelle opportunité de résoudre la question de manière pacifique.Le 24 février 2022, la Russie a été contrainte d'annoncer le début d'une opération militaire spéciale. En m'adressant aux citoyens russes, aux habitants des républiques de Donetsk et de Lougansk, ainsi qu'à la société ukrainienne, j'ai alors précisé les objectifs de cette opération : protéger les habitants du Donbass, rétablir la paix, procéder à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine et ainsi éloigner les menaces de notre pays, rétablir l'équilibre en matière de sécurité en Europe.Nous avons néanmoins continué à considérer que l'atteinte des objectifs par des méthodes politico-diplomatiques était prioritaire. Je rappelle qu’au tout premier stade de l’opération militaire spéciale, notre pays a accepté de négocier avec les représentants du régime de Kiev. Ces négociations ont d'abord eu lieu en Biélorussie, puis en Turquie. Nous avons essayé de transmettre notre message principal: respectez le choix du Donbass, la volonté des personnes qui y vivent, retirez les troupes, arrêtez les bombardements des villes et villages paisibles. Rien de plus n'était nécessaire, les autres questions seraient réglées plus tard. La réponse a été: “non, nous allons nous battre”. Évidemment, c'était l'ordre des maîtres occidentaux; et je vais en parler aussi.À cette époque, en février-mars 2022, nos troupes, comme vous le savez, se sont approchées de Kiev. À ce sujet, en Ukraine et en Occident, il y a eu et il y a encore beaucoup de spéculations. Que veux-je dire à ce sujet ? Nos unités étaient effectivement à Kiev, et au sein des ministères de la défense et des forces de sécurité, diverses propositions sur nos actions futures étaient examinées, mais il n'y a jamais eu de décision politique d'assaut sur cette ville de trois millions d’habitants, peu importe ce qui est dit ou imaginé.En réalité, ce n'était rien d'autre qu'une opération visant à contraindre le régime ukrainien à faire la paix. Les troupes étaient là pour pousser la partie ukrainienne à négocier, essayer de trouver des solutions acceptables et ainsi mettre fin à la guerre déclenchée par Kiev contre le Donbass dès 2014, résoudre les questions qui menaçaient la sécurité de notre pays, la sécurité de la Russie.Curieusement, il a finalement été possible de parvenir à des accords qui, en principe, convenaient à la fois à Moscou et à Kiev. Ces accords ont été mis sur papier et paraphés à Istanbul par le chef de la délégation ukrainienne de négociation. Cela signifie que les autorités de Kiev étaient satisfaites de cette solution au problème.Le document s’intitulait "Traité sur la neutralité permanente et les garanties de sécurité pour l’Ukraine". Il s'agissait d'un compromis, mais ses points essentiels correspondaient à nos revendications fondamentales et résolvaient des problèmes considérés comme fondamentaux, même au début de l’opération militaire spéciale, notamment la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine - aussi étrange que cela puisse paraître. Et ici, nous avons également réussi à trouver des solutions complexes. Il s’agissait notamment d’adopter une loi en Ukraine interdisant l’idéologie nazie et toutes ses manifestations. Tout cela a été écrit sur papier.En outre, en échange de garanties de sécurité internationales, l'Ukraine devrait limiter la taille de ses forces armées, s'engager à ne pas conclure d'alliances militaires, à ne pas accueillir les bases militaires étrangères ni leurs contingents et à ne pas mener d'exercices militaires sur son territoire. Tout est écrit sur papier.Pour notre part, comprenant également les préoccupations de sécurité de l’Ukraine, nous avons convenu que l’Ukraine, sans adhérer formellement à l’Otan, bénéficierait de garanties presque identiques à celles dont bénéficient les membres de cette alliance. Cela n’a pas été une décision facile pour nous, mais nous avons reconnu la légitimité des exigences de l’Ukraine visant à assurer sa sécurité et, en principe, nous n’avons pas d’objection à la formulation proposée par Kiev. Ce sont les formulations proposées par Kiev, et nous ne nous y sommes généralement pas opposés, sachant que l’essentiel est d’arrêter l’effusion de sang et la guerre dans le Donbass.Le 29 mars 2022, nous avons retiré nos troupes de Kiev, car on nous avait assuré qu'il était nécessaire de créer les conditions nécessaires pour achever le processus de négociation politique. Une des parties ne pouvait pas signer de tels accords le pistolet sur la tempe, comme l’ont dit nos collègues occidentaux. D'accord, nous l’avons également accepté.Cependant, immédiatement après le retrait des troupes russes de Kiev, les dirigeants ukrainiens ont suspendu leur participation au processus de négociation, organisant une provocation bien connue à Boutcha, et ont abandonné la version préparée des accords. Je pense qu'il est clair aujourd'hui pourquoi cette sale provocation était nécessaire - pour expliquer d'une manière ou d'une autre le rejet des résultats obtenus au cours des négociations. La voie vers la paix a de nouveau été rejetée.Comme nous le savons maintenant, cela a été fait sur l’ordre de conservateurs occidentaux, parmi lesquels l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne qui a directement dit: pas d'accords, il est nécessaire de vaincre la Russie sur le champ de bataille, lui infliger une défaite stratégique. Et ils ont commencé à doter intensément l’Ukraine d’armes tout en parlant de la nécessité de nous infliger cette défaite stratégique. Et quelque temps plus tard, comme chacun le sait, le Président ukrainien a publié un décret interdisant à ses représentants et même à lui-même de mener des négociations avec Moscou. Notre tentative de résoudre le problème par des moyens pacifiques n’a encore une fois abouti à rien.Quant aux négociations, j'aimerais rendre public un épisode supplémentaire dont je n’en ai jamais parlé publiquement auparavant, mais certaines personnes présentes sont au courant. Après que l'armée russe ait pris une partie des régions de Kherson et de Zaporojié, de nombreux hommes politiques occidentaux ont proposé leur médiation pour mettre fin au conflit pacifiquement. L'un d'eux était en visite de travail à Moscou le 5 mars 2022. Et nous avons accepté ses efforts de médiation, d'autant plus qu'au cours de l’entretien, il a évoqué le fait qu'il avait obtenu le soutien des dirigeants allemands et français, ainsi que de hauts représentants américains. Au cours de la conversation, notre invité étranger a demandé: si vous aidez le Donbass, alors pourquoi les troupes russes sont-elles présentes dans le sud de l'Ukraine, y compris dans les régions de Kherson et de Zaporojié? Nous avons répondu que c’était la décision de l’état-major russe qui planifiait l’opération. Et aujourd'hui, j'ajouterai que l'idée était de contourner certaines des zones fortifiées que les autorités ukrainiennes ont construites dans le Donbass pendant huit ans, principalement pour la libération de Marioupol.Puis notre collègue étranger, qui est un professionnel, nous devons le reconnaître, a voulu préciser: est-ce que les troupes russes resteront dans les régions de Kherson et de Zaporojié et qu'arrivera-t-il à ces régions après avoir que les objectifs de l’opération spéciale seront atteints? J’ai répondu que, d'une manière générale, je n'exclus pas le maintien de la souveraineté ukrainienne sur ces territoires, à condition toutefois que la Russie ait des liens terrestres forts avec la Crimée.Autrement dit, Kiev devait garantir ce qu’on appelle la servitude de passage – le droit d’accès de la Russie à la péninsule de Crimée par les régions de Kherson et de Zaporojié. Il s’agit d’une décision politique majeure. Et bien sûr, dans la version finale, elle ne devait pas être adoptée de manière individuelle, mais seulement après consultations avec le Conseil de sécurité, avec d'autres structures, bien sûr, après discussion avec les citoyens, l'opinion publique de notre pays et, surtout, avec le résidents des régions de Kherson et de Zaporojié. En fin de compte, c’est exactement ce que nous avons fait: nous l’avons demandé aux gens et organisé des référendums. Et nous avons agi conformément à la décision du peuple dans les régions de Kherson et de Zaporojié, dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.A cette époque, en mars 2022, notre partenaire de négociation a annoncé qu'il se rendrait à Kiev à l'avenir pour poursuivre la conversation, désormais avec des collègues dans la capitale ukrainienne. Nous avons salué cette décision, comme toutes les tentatives de trouver une solution pacifique au conflit, car chaque jour de combat entraîne de nouvelles victimes. Cependant, en Ukraine, comme nous l'avons appris plus tard, les services du médiateur occidental n'ont pas été acceptés, mais au contraire, comme nous l'avons appris, ils l'ont accusé de prendre des positions pro-russes - sous une forme assez dure, il faut le dire, mais ce sont des détails.Aujourd’hui, comme je l’ai déjà dit, la situation a radicalement changé. Les habitants de la région de Kherson et de Zaporojié ont exprimé leur position lors des référendums; les régions de Kherson et de Zaporojié, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, sont devenues partie intégrante de la Fédération de Russie. Et il ne peut être question de violer l’unité de notre État. La volonté du peuple d’être aux côtés de la Russie est inébranlable. La question est définitivement close et ne peut plus être discutée.Je tiens à le répéter encore une fois: c’est l’Occident qui a préparé et provoqué la crise ukrainienne, et maintenant il fait tout pour que cette crise se prolonge sans fin, affaiblissant mutuellement les peuples de Russie et d’Ukraine et les dressant les uns contre les autres. Ils envoient toujours de nouveaux lots de munitions et d’armes. Certains responsables politiques européens ont commencé à évoquer la possibilité de stationner leurs troupes en Ukraine. Dans le même temps, comme je l'ai déjà souligné, ce sont les véritables maîtres actuels de l'Ukraine - et il ne s'agit malheureusement pas du peuple ukrainien, mais des élites mondialistes situées à l'étranger - qui tentent de confier au pouvoir exécutif ukrainien le fardeau de prendre des décisions impopulaires, notamment celle de baisser l'âge de la conscription.Maintenant, comme vous le savez, c’est 25 ans, la prochaine étape pourrait être 23, puis 20 ou 18 tout de suite. Et après ils se débarrasseront bien sûr de ces personnalités qui prendront ces décisions impopulaires sous la pression de l'Occident. Il se débarrassera d’eux et mettra à leur place d'autres personnes, également dépendantes de l'Occident, mais pas encore avec une réputation aussi ternie.D’où vient peut-être l’idée d’annuler les prochaines élections présidentielles en Ukraine. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir feront tout, puis ils seront jetés dans la poubelle.Dans ce contexte, je veux vous rappeler quelque chose dont les dirigeants de Kiev préfèrent désormais ne pas se souvenir, et même en Occident, ils préfèrent ne pas en parler. En mai 2014, la Cour constitutionnelle d'Ukraine a statué que - je cite encore - "Le Président est élu pour cinq ans, qu'il soit élu lors d'élections anticipées ou régulières". En outre, la Cour constitutionnelle d'Ukraine a noté que - autre citation - "le statut constitutionnel du Président ne contient pas de normes qui établiraient un mandat autre que celui de cinq ans". Point final. La décision de la Cour était définitive et sans appel.Qu’est-ce que cela veut dire par rapport à la situation actuelle? Le mandat présidentiel du chef de l’Ukraine élu a expiré, ainsi que sa légitimité, qui ne peut être restaurée par aucune astuce. Je ne parlerai pas maintenant en détail du contexte de la décision de la Cour constitutionnelle d'Ukraine sur le mandat présidentiel. Il est clair qu’elle était associée à des tentatives visant à légitimer le coup d’État de 2014. Mais néanmoins, un tel verdict existe, et c'est un fait juridique. Il remet en question toutes les tentatives visant à justifier le show de l'annulation des élections.En effet, la page tragique actuelle de l’histoire de l’Ukraine a commencé avec la prise du pouvoir par la force, comme je l’ai déjà dit, par un coup d’État anticonstitutionnel en 2014. Je le répète : la source du régime actuel de Kiev est un putsch armé. Et maintenant, la boucle est bouclée: le pouvoir exécutif en Ukraine est à nouveau, comme en 2014, usurpé et détenu illégalement, en fait il est illégitime.J'en dirai davantage: la situation de l'annulation des élections est l'expression même de la nature du régime actuel de Kiev, issu du coup d'État armé de 2014, qui y trouvent ses racines. Et le fait qu'après avoir annulé les élections, ils continuent de s'accrocher au pouvoir, ce sont des actions directement interdites par l'article 5 de la Constitution ukrainienne. Je cite: "Le droit de déterminer et de modifier le système constitutionnel en Ukraine appartient exclusivement au peuple et ne peut être usurpé par l'État, ses organes ou ses fonctionnaires". En outre, de tels actes relèvent de l'article 109 du Code pénal ukrainien, qui fait spécifiquement référence au changement violent ou au renversement de l'ordre constitutionnel ou à la prise du pouvoir, ainsi qu'au complot en vue de commettre de tels actes.En 2014, on justifiait cette usurpation était justifiée par la révolution, et maintenant – par les actions militaires. Mais le sens est le même. En substance, nous parlons d'un complot entre le pouvoir exécutif de l'Ukraine, la direction de la Verkhovna Rada et la majorité parlementaire contrôlée par celle-ci, visant à usurper le pouvoir de l'État, ce qui constitue une violation de la loi ukrainienne.En plus, la Constitution ukrainienne ne prévoit pas la possibilité d'annuler ou de reporter les élections du Président du pays, ni le maintien de ses pouvoirs dans le cadre de la loi martiale, dont il est désormais question. Que dit la loi fondamentale ukrainienne ? Elle dit que, pendant la loi martiale, les élections parlementaires peuvent être reportées. Il s'agit de l'article 83 de la Constitution du pays.La législation ukrainienne prévoit donc la seule exception lorsque les pouvoirs d'un organisme gouvernemental sont prolongés pour une période de loi martiale sans organiser les élections. Et cela ne s'applique qu'à la Verkhovna Rada. Cela fixe le statut du Parlement ukrainien en tant qu'organe permanent sous la loi martiale.En d’autres termes, c’est la Verkhovna Rada qui est aujourd’hui un organe légitime, contrairement au pouvoir exécutif. L’Ukraine n’est pas une république présidentielle, mais une république parlementaire-présidentielle.En outre, le président de la Verkhovna Rada qui exerce les fonctions de Président en vertu des articles 106 et 112 est investi de pouvoirs spéciaux, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité et du commandement suprême des forces armées. Tout y est écrit noir sur blanc.À propos, plus tôt cette année, l'Ukraine a conclu un ensemble d'accords bilatéraux de coopération dans le domaine de la sécurité à long terme avec un certain nombre d'États européens. Un document similaire vient d’être signé avec les États-Unis.Depuis le 21 mai dernier, la question se pose naturellement quant à la légitimité des représentants ukrainiens qui signent de tels documents. Pour nous c’est égal, qu’ils signent ce qu’ils veulent. Il est clair qu’il y a ici une composante politique et de propagande. Les États-Unis et leurs satellites veulent en quelque sorte soutenir leurs protégés, leur donner du poids et de la légitimité.Et pourtant, si un jour les États-Unis effectuent un examen juridique sérieux d'un tel accord (je ne parle pas de son essence, mais de la composante juridique), alors la question se posera certainement: qui a signé ces documents et avec quelle autorité? Et il s’avèrera que tout cela n’est que du bluff et que l’accord est nul, et que toute la structure s’effondrera. On peut prétendre que tout est normal, mais il n’y a rien de normal là-dedans. Tout est écrit dans les documents, tout est écrit dans la Constitution.Je veux rappeler également qu'après le début de l'opération militaire spéciale, l'Occident a lancé une vaste campagne essayant d'isoler la Russie sur la scène internationale. Aujourd’hui, il est clair pour tout le monde que cette tentative a échoué, mais l’Occident, bien sûr, n’a pas abandonné son idée de construire un semblant de coalition anti-russe internationale et d’exercer un simulacre de pression sur la Russie. Nous le comprenons nous aussi.Comme vous le savez, ils ont commencé à promouvoir l'initiative visant à organiser en Suisse une soi-disant conférence internationale de haut niveau sur la paix en Ukraine. En outre, ils envisagent de l'organiser immédiatement après le sommet du Groupe des Sept, c'est-à-dire du groupe de ceux qui, par leur politique, ont en fait alimenté le conflit en Ukraine. Ce que proposent les organisateurs de la réunion en Suisse n'est qu'un stratagème de plus pour détourner l'attention, inverser les causes et les effets de la crise ukrainienne, pousser le débat sur une mauvaise voie et, dans une certaine mesure, donner l'apparence de légitimité de l'actuelle pouvoir exécutif en Ukraine une fois de plus.Il est donc évident qu'aucune question véritablement fondamentale à l’origine de crise actuelle de sécurité et de stabilité internationales, les véritables racines du conflit ukrainien ne seront pas évoquées en Suisse malgré toutes les tentatives de donner une apparence plus ou moins décente à cette conférence.On peut déjà s’attendre à ce que tout se résume à des conversations générales à caractère démagogique et à une nouvelle série d’accusations contre la Russie. L’idée est simple et prévisible: impliquer par tous les moyens le plus d’États possible et, par conséquent, présenter les choses comme si les recettes et les règles occidentales étaient partagées par l’ensemble de la communauté internationale, ce qui signifie que notre pays doit les accepter sans condition.Comme vous le savez, nous n'avons pas été invités à la réunion en Suisse. Après tout, en substance, il ne s’agit pas de négociations, mais d’une tentative d’un groupe de pays de pousser encore plus loin leur ligne, de résoudre de leur propre manière les problèmes qui affectent directement nos intérêts et notre sécurité.Je voudrais donc souligner que sans la participation de la Russie et sans un dialogue honnête et responsable avec nous, il est impossible de parvenir à une solution pacifique en Ukraine et d’assurer la sécurité européenne.Pour le moment, l’Occident ignore nos intérêts, tout en interdisant à Kiev de négocier, et nous appelle hypocritement à une sorte de négociation. Cela semble idiot: d’un côté, il leur est interdit de négocier avec nous, mais ils nous appellent à négocier et laissent entendre également que nous refusons de négocier. C’est absurde.Mais, d'abord, ils devraient donner à Kiev l'ordre de lever l'interdiction, l'interdiction auto-imposée de négocier avec la Russie, et deuxièmement, nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations, ne serait-ce que demain. Nous comprenons la singularité de la situation juridique, mais il existe des autorités légitimes, même conformément à la Constitution, comme je viens de le dire, et il y a des gens avec qui négocier. S'il vous plaît, nous sommes prêts. Nos conditions pour entamer une telle conversation sont simples et se résument à ce qui suit.Vous savez, je vais prendre le temps de reproduire toute la chaîne des événements pour qu'il soit clair que ce que je vais dire n'est pas la conjoncture d'aujourd'huipour nous, mais que nous nous sommes toujours tenus à une certaine position, que nous avons toujours cherché la paix.Ces conditions sont donc très simples. Les troupes ukrainiennes doivent être complètement retirées des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Kherson et de Zaporojié. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit de l'ensemble du territoire de ces régions, à l'intérieur de leurs frontières administratives, qui existaient au moment de leur entrée en Ukraine.Dès que Kiev se déclarera prêt à prendre une telle décision et entamera le retrait effectif de ses troupes de ces régions, tout en informant officiellement de l'abandon du projet d'adhésion à l'Otan, un ordre de cesser le feu et de commencer des négociations suivra immédiatement, littéralement à la minute même, de notre côté. Je le répète, nous le ferons immédiatement. Naturellement, nous garantirons en même temps le retrait sans entrave et en toute sécurité des unités et des formations ukrainiennes.Nous voudrions bien sûr compter à ce qu'une telle décision sur le retrait des troupes, sur le statut de pays non aligné et sur le début du dialogue avec la Russie, dont dépend l'existence future de l'Ukraine, sera prise à Kiev de manière indépendante, sur la base des réalités actuelles, et guidée par les véritables intérêts nationaux du peuple ukrainien, et non sur ordre de l'Occident, bien qu'il existe, bien évidemment, de grands doutes à ce sujet.Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je veux redire à ce sujet, qu'est-ce que je dois vous rappeler ? J'ai dit que j'aimerais revenir à la chronologie des événements. Prenons le temps de le faire.Ainsi, lors des événements du Maïdan à Kiev en 2013-2014, la Russie a proposé à plusieurs reprises son aide pour la résolution constitutionnelle de la crise, orchestré en fait de l'extérieur. Revenons à la chronologie des événements de fin février 2014.Le 18 février, des affrontements armés provoqués par l'opposition débutent à Kiev. Plusieurs bâtiments, dont l'hôtel de ville et la Maison des syndicats, sont incendiés. Le 20 février, des tireurs d'élite inconnus ont ouvert le feu sur des manifestants et des membres des forces de l'ordre, ce qui signifie que ceux qui avaient préparé le coup d'État armé faisaient tout pour pousser la situation vers la violence et la radicalisation. Les personnes qui étaient dans les rues de Kiev à l'époque et qui exprimaient leur mécontentement à l'égard du gouvernement en place ont été délibérément utilisées à des fins égoïstes, comme de la chair à canon. Ils font exactement la même chose aujourd'hui, en menant la mobilisation et en envoyant des gens à l'abattoir. Pourtant, il existait à l'époque une possibilité de sortir de cette situation de manière civilisée.On sait que le 21 février, un accord a été signé entre le Président ukrainien de l'époque et l'opposition sur le règlement de la crise politique. Les garants de cet accord étaient, comme on le sait, les représentants officiels de l'Allemagne, de la Pologne et de la France. L'accord prévoyait le retour à une forme de gouvernement parlementaire et présidentiel, la tenue d'élections présidentielles anticipées, la formation d'un gouvernement de confiance nationale, ainsi que le retrait des forces de l'ordre du centre de Kiev et la remise des armes par l'opposition.Je dois ajouter que la Rada suprême a adopté une loi excluant toute poursuite pénale à l'encontre des manifestants. Il existait un tel accord, qui aurait permis de mettre fin à la violence et ramener la situation dans le champ constitutionnel. Cet accord a été signé, bien que Kiev et l'Occident préfèrent ne pas s'en souvenir.Aujourd'hui, j'irai plus loin et parlerai d'un autre fait important qui n'a pas encore été évoqué publiquement, à savoir que, littéralement à la même heure, le 21 février, une conversation avec mon homologue américain a eu lieu à l'initiative de la partie américaine. L'essentiel était le suivant : le dirigeant américain a soutenu sans équivoque l'accord entre les autorités et l'opposition à Kiev. En outre, il l'a qualifié de véritable percée, de chance pour le peuple ukrainien pour que la violence qui a éclaté ne franchisse pas les frontières imaginables.En outre, au cours de notre échange, nous avons élaboré ensemble la formule suivante : la Russie essaiera de persuader le Président ukrainien de l'époque de faire preuve de la plus grande retenue possible, de ne pas utiliser l'armée et les forces de l'ordre contre les manifestants. Les États-Unis, pour leur part,d'après ce qui a été dit, rappelleraient l'opposition à l'ordre, à libérer les bâtiments administratifs, à ce que la rue se calme.Tout cela devait créer les conditions du retour de la vie dans le paysà la normale, dans la dimension constitutionnelle et légale. D'une manière générale, nous avons convenu de travailler ensemble dans l'intérêt d'une Ukraine stable, pacifique et se développant normalement. Nous avons complètement tenu parole. Le Président ukrainien de l'époque, M.Ianoukovitch, qui n'avait pas en fait l'intention d'utiliser l'armée, n'a pas eu le recours à elle et a même retiré les unités de police supplémentaires de Kiev.Qu'en est-il de nos collègues occidentaux ? Dans la nuit du 22 février et tout au long du jour suivant, alors que le Président Ianoukovitch était parti pour Kharkov, où devait se tenir un congrès des députés des régions du sud-est de l'Ukraine et de la Crimée, les radicaux, malgré tous les accords et toutes les garanties de l'Occident (à la fois de l'Europe et, comme je viens de le dire, des États-Unis), ont pris par la force le contrôle du bâtiment de la Rada, de l'administration du président, et se sont emparés du gouvernement. Aucun garant de tous ces accords sur le règlement politique, ni les États-Unis, ni les Européens, n'a levé le petit doigt pour remplir ses obligations, pour appeler l'opposition à libérer les bâtiments administratifs occupés, à renoncer à la violence. Il est clair que ce cours des événements non seulement leur convenait, mais, il semble, qu'ils soient les auteurs de ce revirement de la situation.De plus, dès le 22 février 2014, en violation de la Constitution ukrainienne, la Rada suprême a adopté une résolution sur la soi-disant auto-démission du Président Ianoukovitchdu poste du Président et a fixé des élections extraordinaires pour le 25 mai. En d'autres termes, un coup d'État armé, fomenté de l'extérieur, a eu lieu. Les radicaux ukrainiens, avec le consentement tacite et le soutien direct de l'Occident, ont fait échouer toutes les tentatives de résolution pacifique de la situation.Puis, nous persuadions Kiev et les capitales occidentales d'entamer un dialogue avec les habitants du sud-est de l'Ukraine et de respecter leurs intérêts, leurs droits et leurs libertés. Non, le régime qui a pris le pouvoir à la suite du coup d'État a choisi la guerre et a lancé des actions punitives contre le Donbass au printemps et à l'été 2014. La Russie a de nouveau appelé à la paix.Nous avons tout fait pour résoudre les graves problèmes surgis dans le cadre des accords de Minsk, mais l'Occident et les autorités de Kiev, comme je l'ai déjà souligné, n'allaient pas les honorer. Bien qu'en paroles, nos collègues occidentaux, y compris le chef de la Maison Blanche, nous ont assuré que les accords de Minsk étaient importants et qu'ils étaient engagés dans les processus de leur mise en œuvre. Que, selon eux, cela permettrait de résoudre la situation en Ukraine, de la stabiliser et de prendre en compte les intérêts des habitants de l'Est. Au lieu de cela, dans la pratique, ils ont organisé un blocus, comme je l'ai déjà mentionné, du Donbass. Les forces armées ukrainiennes étaient de manière consécutive préparéesà une opération de grande envergure visant à détruire les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.Les accords de Minsk ont été définitivement enterrés par le régime de Kiev et l'Occident. J'y reviendrai plus tard. C'est pourquoi, en 2022, la Russie a été contrainte de lancer l'opération militaire spéciale pour mettre fin à la guerre dans le Donbass et protéger les civils du génocide.Dans le même temps, dès les premiers jours, nous avons à nouveau proposé des options pour une solution diplomatique à la crise, j'en ai déjà parlé aujourd'hui. Il s'agit de négociations en Biélorussie, en Turquie, du retrait des troupes de Kiev afin de créer les conditions nécessaires à la signature des accords d'Istanbul, qui ont en principe été acceptés par tous. Mais même ces tentatives ont finalement été rejetées une nouvelle fois. L'Occident et Kiev ont mis le cap visant à nous infliger une défaite. Mais, comme nous le savons, tout cela a échoué.Aujourd'hui, nous avançons une nouvelle proposition de paix, concrète et réelle. Si Kiev et les capitales occidentales la refusent également, comme auparavant, c'est en fin de compte leur affaire, leur responsabilité politique et morale pour la poursuite de l'effusion de sang. De toute évidence, les réalités sur le terrain et sur la ligne de contact continueront d'évoluer défavorablement pour le régime de Kiev. Et les conditions d'ouverture des négociations seront différentes.J'insiste sur le point principal : l'essence de notre proposition n'est pas une trêve temporaire ou un cessez-le-feu, comme le souhaite l'Occident, afin de combler les pertes, de réarmer le régime de Kiev et de le préparer à une nouvelle offensive. Je le répète, il ne s'agit pas de geler le conflit, mais d'y mettre un terme définitif.Je le redis : dès que Kiev acceptera un scénario similaire à celui qui estproposé aujourd'hui, dès qu'il acceptera un retrait complet de ses troupes des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporojié et de Kherson, et dès qu'il entamera effectivement ce processus, nous serons prêts à entamer des négociations sans tarder.Je le répète, notre position de principe est la suivante : le statut neutre, non aligné et dénucléarisé de l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification, d'autant plus que ces paramètres ont fait l'objet d'un accord général lors des pourparlers d'Istanbul en 2022. Tout était clair sur la démilitarisation, tout était précisé : le nombre de ceci et de cela, le nombre de chars. Nous étions d'accord sur tout.Bien entendu, les droits, les libertés et les intérêts des citoyens russophones d'Ukraine doivent être pleinement garantis, et les nouvelles réalités territoriales ainsi que le statut de la Crimée, de Sébastopol, des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Kherson et de Zaporojié en tant qu'entités constitutives de la Fédération de Russie doivent être reconnus. À l'avenir, toutes ces dispositions de principe et fondamentales devraient être fixées sous la forme d'accords internationaux fondamentaux. Naturellement, cela implique également l'annulation de toutes les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie.Je crois que la Russie propose une option qui permettra de mettre réellement fin à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que nous appelons à tourner la page tragique de l'histoire et à commencer à restaurer progressivement, étape par étape, les relations de confiance et de bon voisinage entre la Russie et l'Ukraine et dans l'ensemble de l'Europe, même si c'est difficile.Après avoir résolu la crise ukrainienne, nous pourrions, y compris avec nos partenaires de l'OTSC et de l'OCS, qui continuent aujourd'hui à apporter une contribution significative et constructive à la recherche d'une résolution pacifique de la crise ukrainienne, ainsi qu'avec les États occidentaux, y compris européens, qui sont prêts au dialogue, nous attaquer à la tâche fondamentale que j'ai mentionnée au début de mon intervention, à savoir la création d'un système indivisible de sécurité eurasienne qui prend en compte les intérêts de tous les États du continent, sans exception.Bien entendu, il est impossible de revenir littéralement aux propositions de sécurité que nous avons présentées il y a 25, 15 ou même deux ans, car trop de choses se sont produites et les circonstances ont changé. Toutefois, les principes de base et, surtout, l'objet même du dialogue restent inchangés. La Russie est consciente de sa responsabilité dans la stabilité mondiale et réaffirme sa volonté de dialoguer avec tous les pays. Mais il ne doit pas s'agir d'une imitation du processus de paix visant à servir la volonté égoïste de quelqu'un, les intérêts particuliers de quelqu'un, mais d'une conversation sérieuse et approfondie sur toutes les questions, sur l'ensemble des questions de sécurité mondiale.Chers collègues, je suis convaincu que vous êtes tous conscients de l'ampleur des tâches qui attendent la Russie et de tout ce que nous devons faire, y compris dans le domaine de la politique étrangère.Je vous souhaite sincèrement de réussir dans ce travail difficile pour assurer la sécurité de la Russie, nos intérêts nationaux, renforcer la position du pays dans le monde, promouvoir les processus d'intégration et les relations bilatérales avec nos partenaires.Pour sa part, la direction de l'État continuera à apporter le soutien nécessaireau ministère diplomatique et à tous ceux qui participent à la mise en œuvre de la politique étrangère de la Russie.Je vous remercie une fois de plus pour votre travail, pour votre patience et pour l'attention que vous portez à ce qui est dit. Je suis convaincu que nous réussirons.Merci beaucoup.S. Lavrov : Cher Vladimir Vladimirovitch, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre évaluation denotre travail.Nous faisons des efforts, et la vie nous pousse à les amplifier, et nous continuerons à le faire, parce que tout le monde comprend que c'est indispensable pour le destin du pays, le destin de notre peuple, et dans une certaine mesure pour le destin du monde. Nous allons mettre en œuvre les instructions, que vous venez d'exposer en détaillant le concept de la sécurité eurasienne, de manière très concrète, avec nos collègues d'autres ministères.Dans le contexte de la mise en place d'un nouveau système de sécurité équitable, que vous avez appelé indivisible et basé sur les mêmes principes, nous continuerons à aider à résoudre les situations de crise, parmi lesquelles, bien sûr, la crise ukrainienne est de la plus haute priorité pour nous.Nous utiliserons certainement votre nouvelle initiative dans diverses situations, y compris dans notre travail au sein des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, avec la République populaire de Chine, avec les pays d'Amérique latine et d'Afrique, qui ont également présenté leurs initiatives, mais qui ont jusqu'à présent été complètement ignorées par ceux qui gouvernent l'Ukraine.Merci encore ! Nous allons poursuivre nos efforts.Vladimir Poutine : Merci.

