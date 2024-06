https://fr.sputniknews.africa/20240614/la-nouvelle-proposition-de-paix-russe-est-la-seule-solution-pour-arreter-le-conflit-en-ukraine-1067045877.html

La nouvelle proposition de paix russe est la seule solution pour arrêter le conflit en Ukraine

Telle est l'opinion exprimée auprès de Sputnik par Ruhollah Moddaber, expert iranien des relations internationales. Il a ainsi commenté le discours prononcé ce... 14.06.2024, Sputnik Afrique

"Les propos importants prononcés par M. Poutine ont un sens très net et clair. Deux ans après le début de l'opération militaire spéciale, l'avantage en Ukraine est entre les mains de la Russie malgré le soutien, direct ou indirect, de l'Otan, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et de la coalition."La poursuite du conflit causera un énorme préjudice à l'Occident et notamment aux États-Unis, a estimé le politologue.

