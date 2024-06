https://fr.sputniknews.africa/20240614/poutine-avance-des-propositions-sur-le-reglement-du-conflit-en-ukraine-1067042768.html

Poutine nomme des conditions pour le règlement du conflit en Ukraine

La Russie cessera le feu et sera prête à négocier dès que Kiev entamera le retrait de ses troupes du Donbass et de la Nouvelle-Russie et s'engagera à ne pas... 14.06.2024, Sputnik Afrique

Aujourd’hui, la Russie fait une nouvelle proposition de paix réelle, mais si l'Occident et Kiev la rejettent, il seront responsables de l'effusion de sang, a souligné le Président en intervenant devant les diplomates russes.Autres déclarations du Président à ce propos:

