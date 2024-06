Maurice a remplacé les Seychelles, jugés leaders du classement, dressé par Henley & Partners, au début de 2024. Puis, le Kenya, la Tanzanie et le Malawi ont... 12.06.2024, Sputnik Afrique

Voici le top 10 des passeports africains les plus forts à la mi-2024

Voici le top 10 des passeports africains les plus forts à la mi-2024

Voici le top 10 des passeports africains les plus forts à la mi-2024

Maurice a remplacé les Seychelles, jugés leaders du classement, dressé par Henley & Partners, au début de 2024. Puis, le Kenya, la Tanzanie et le Malawi ont quitté la liste. À leur place, on trouve les îles du Cap-Vert, le Maroc et la Tunisie.