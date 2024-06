https://fr.sputniknews.africa/20240603/le-ministre-russe-des-affaires-etrangeres-arrive-au-congo-1066866495.html

Le ministre russe des Affaires étrangères arrive au Congo

Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé dans la République du Congo après avoir effectué une visite officielle en Guinée-Conakry. 03.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-03T22:57+0200

2024-06-03T22:57+0200

2024-06-04T03:27+0200

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé au Congo-Brazzaville, a annoncé ce lundi 3 juin Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.La visite précédente du ministre dans ce pays remonte à 2022. M.Lavrov avait alors mené des négociations avec le Président Denis Sassou-Nguesso et le chef de la diplomatie Jean-Claude Gakosso sur l’élargissement de la coopération dans le secteur énergétique et la construction d’infrastructures.Fin mars, Vladimir Poutine et le Président congolais avaient eu une conversation téléphonique, confirmant leur engagement en faveur de partenariat politique, économique, commercial et humanitaire. Ils avaient passé en revue la mise en œuvre des ententes intervenues lors du 2e Sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en juillet 2023. M.Sassou-Nguesso avait hautement apprécié le travail des épidémiologistes russes qui avaient aidé le Congo à éliminer une flambée de maladies infectieuses, selon le service de presse du Kremlin.Les relations diplomatiques entre la Russie et le Congo ont été établies il y a 60 ans, le 16 mars 1964.

2024

russie, république du congo, sergueï lavrov, ministère russe des affaires étrangères, international, maria zakharova, oyo, afrique subsaharienne