https://fr.sputniknews.africa/20240603/lavrov-en-guinee-un-rapprochement-tres-net-est-discernable-entre-la-russie-et-lafrique-1066865423.html

Lavrov en Guinée: un "rapprochement très net" est discernable entre la Russie et l'Afrique

Lavrov en Guinée: un "rapprochement très net" est discernable entre la Russie et l'Afrique

Sputnik Afrique

Les pays africains veulent se rapprocher de la Russie après avoir secoué le joug colonial occidental, comme le prouve la récente visite du ministre russe des... 03.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-03T20:27+0200

2024-06-03T20:27+0200

2024-06-03T20:55+0200

afrique subsaharienne

sergueï lavrov

diplomatie

collaboration

russie

guinée-conakry

international

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/03/1066865599_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_f3a93fcc68c32f28e91acea952da3507.jpg

La visite du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en Guinée est symptomatique d'une volonté de rapprochement entre Moscou et les pays africains qui se sont libérés du néocolonialisme occidental, a expliqué à Sputnik Afrique Sébastien Périmony, membre de l'institut allemand Schiller et auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur.Depuis Conakry, le ministre russe des Affaires étrangères a d'ailleurs appelé à reprendre au plus tôt les travaux de la Commission intergouvernementale avec la Guinée. Une initiative qui permettra de renforcer concrètement les liens entre les deux pays, en supplément des rassemblements importants, comme le sommet Russie-Afrique, souligne Sébastien Périmony.Le ministre russe des Affaires étrangères est en visite officielle à Conakry, où il a rencontré son homologue Morissanda Kouyaté. Les deux responsables ont discuté des coopérations économique et militaro-technique. La mise en œuvre de projets communs d'exploration géologique et d'exploitation des gisements minéraux a aussi été abordée.

afrique subsaharienne

russie

guinée-conakry

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sergueï lavrov, diplomatie, collaboration, russie, guinée-conakry, international, opinion