Croissance économique de l'Afrique: ce concept est surtout important, selon un responsable zambien

La multipolarité, à l'œuvre notamment au sein des BRICS+, a une véritable importance économique, a déclaré le 25 mai à Sputnik Afrique Raphael Mulenga, président de la Communauté africaine à l'Université des finances de Moscou.Il est par ailleurs plus aisé de se comprendre et de chercher des solutions lorsque des pays partagent des objectifs communs, ce qui peut être le cas dans des organisations comme les BRICS, précise encore le responsable.C’est l'un des plus grands défis pour le développement économique de l'Afrique et la "bonne gestion des vastes ressources" dont dispose le continent, a en outre souligné Raphael Mulenga.Journée de l'Afrique pour les jeunes à MoscouLa Journée de l'Afrique pour les jeunes à Moscou a permis aux participants d'explorer des projets et initiatives liés à la coopération russo-africaine. Les questions éducatives ont été au cœur des débats.Des diplomates russes et africains, des personnalités gouvernementales, des dirigeants des diasporas africaines ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales ont participé à l'évènement, organisé par le Club russo-africain de l'Université d'État de Moscou avec le soutien du ministère russe des Affaires étrangères.

