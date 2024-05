https://fr.sputniknews.africa/20240516/la-chine-et-la-russie-favorisent-lemergence-dun-monde-multipolaire--dit-xi-jinping-1066566596.html

"La Chine et la Russie favorisent l’émergence d’un monde multipolaire ", dit Xi Jinping

"La Chine et la Russie favorisent l’émergence d’un monde multipolaire ", dit Xi Jinping

Sputnik Afrique

Les relations entre Pékin et Moscou sont devenues encore plus fortes; les deux pays défendent un ordre mondial fondé sur le droit international et soutenant... 16.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-16T09:11+0200

2024-05-16T09:11+0200

2024-05-16T09:11+0200

russie

chine

vladimir poutine

xi jinping

visite d'etat

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/10/1066566372_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_7d05984571620cdab30bc750400f44e2.jpg

Voici l’essentiel des déclarations de Xi Jinping lors d'une conférence conjointe avec Vladimir Poutine:

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, chine, vladimir poutine, xi jinping, visite d'etat