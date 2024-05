https://fr.sputniknews.africa/20240525/la-journee-de-lafrique-pour-les-jeunes-celebree-pour-la-premiere-fois-a-moscou---photos-1066741944.html

La Journée de l'Afrique pour les jeunes célébrée pour la première fois à Moscou - photos

La Journée de l'Afrique pour les jeunes a été organisée pour la première fois à Moscou sur l'initiative du Club russo-africain et avec le concours du ministère... 25.05.2024, Sputnik Afrique

Quelque 200 personnes -étudiants africains et russes, représentants de missions diplomatiques, de diasporas et d'ONG- ont pris part ce samedi 25 mai à la Journée de l'Afrique pour les jeunes qui s'est tenue pour la première fois à Moscou, rapporte un correspondant de Sputnik Afrique sur place.L'événement a été organisé par le Club russo-africain de l'université Lomonossov et le secrétariat du Forum pour le partenariat Russie-Afrique auprès du ministère russe des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur quatre questions:

