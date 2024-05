https://fr.sputniknews.africa/20240522/les-agences-de-notation-du-sud-global-derangent-loccident-selon-un-conseiller-financier-suisse-1066688477.html

Les agences de notation du Sud global "dérangent" l’Occident, selon un conseiller financier suisse

Les agences de notation prennent-elles des " décisions mal informées " qui nuisent au financement des États africains ? Quelles initiatives existent pour... 22.05.2024, Sputnik Afrique

Les agences de notation du Sud global «dérangent» l’Occident, selon un conseiller financier suisse Sputnik Afrique Les agences de notation prennent-elles des « décisions mal informées » qui nuisent au financement des États africains ? Quelles initiatives existent pour proposer un autre point de vue sur la solvabilité des États ? François Meylan, conseiller financier suisse, analyse les problèmes des évaluations de Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, François Meylan, ancien officier de renseignement militaire, chef d’entreprise et conseiller financier suisse, décrypte ce qui ne va pas avec les grandes agences de notation américaines et ce que le Sud global entreprend pour proposer d’autres références dans l’évaluation financière."C’est une question d’honnêteté. […] Il n’y a plus d’honnêteté, il n’y a plus de confiance, il n’y a plus de transparence. C'est là le grand problème. Lehman Brothers et la crise des subprimes de 2008, c'est une crise de valeurs, mais pas de valeurs boursières. Oui bien sûr, dans les faits, c'est des valeurs boursières. Mais c'était une crise de valeur suprême, l'honnêteté. Et… rien n'a changé", affirme le chef d’entreprise et conseiller financier suisse.Sur la création d’agences de notation pouvant devenir des références comme les grandes agences américaines, M.Meylan lance que "le principal obstacle, c'est la reconnaissance des différents acteurs du marché. C'est à dire que Dagon, qui est efficace mais qui a encore de la peine à être reconnu en Occident parce qu'ils sont chinois, et parce que s’ils étudient les comptes, les livrets des comptes d'État français, ils ne vont sûrement pas faire comme Fitch, ils ne vont sûrement pas déclasser la dette française d'un cran. Ils vont sûrement la déclasser de trois à quatre crans d'un coup. Donc ils dérangent".À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

