Vers un nouveau système financier et monétaire international hors dollar et euro en Afrique ?

Vers un nouveau système financier et monétaire international hors dollar et euro en Afrique ?

"Les pays africains ont tout à fait raison de vouloir commercer entre eux et avec le reste du monde dans leurs monnaies nationales", affirme l’économiste... 16.05.2024, Sputnik Afrique

Vers un nouveau système financier et monétaire international hors dollar et euro en Afrique ? Sputnik Afrique «Les pays africains ont tout à fait raison de vouloir commercer entre eux et avec le reste du monde dans leurs monnaies nationales», affirme l’économiste malien Modibo Mao Makalou dans Afrique en marche. Selon lui, la flambée du prix de l’or et la ruée des banques centrales sur ce métal indique l’état d’extrême fragilité du système dollar.

"Le prix d’une once d’or atteint actuellement des sommets stratosphériques sans précédent et cette tendance va certainement s’inscrire dans le temps", affirme à Radio Sputnik Afrique l’économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien Sherpa de la Commission de l’Union Africaine et du Nouveau Partenariat pour le Développement (NEPAD).En fait, explique M.Makalou, "cette situation est le résultat d’une dynamique qui a commencé en août 1971, quand le Président des États-Unis à l’époque, Richard Nixon, a décidé de découplé l’or du dollar, brisant ainsi le pilier central sur lequel reposait le système de Breton Woods qui a permis la reconstruction de l’après Seconde Guerre mondiale sous la houlette du Fond monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). L’étalon Or avait permis, avant le 15 août 1971, d’établir un système de change fixe, mais ce dernier a sauté, laissant la place à l’installation d’un autre système complétement volatile sous le contrôle des marchés financiers privés qui en ont abusé avec la spéculation à tout va. Le tout dans un contexte où les États-Unis abusent de leur droit d’impression du dollar, faisant de cette monnaie une arme de guerre contre tous les pays qui contrarient leurs intérêts à l’instar de ce qui se passe actuellement avec la Russie".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

