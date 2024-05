https://fr.sputniknews.africa/20240514/le-dollar-risque-de-seffondrer-si-les-brics-lancent-une-crypto-monnaie-adossee-a-lor-1066541057.html

Le dollar risque de s’effondrer si les BRICS lancent une crypto-monnaie adossée à l'or

Le dollar risque de s’effondrer si les BRICS lancent une crypto-monnaie adossée à l'or, met en garde l’homme d'affaires américain Robert Kiyosaki. 14.05.2024, Sputnik Afrique

Une crypto-monnaie des BRICS pourrait provoquer un "retour précipité des dollars US vers les États-Unis, provoquant une hyperinflation" dans ce pays et "détruisant finalement le dollar US", a-t-il déclaré sur X."Le meilleur est d’acheter de l'or, de l'argent et du bitcoin dès maintenant", a ajouté l’investisseur.Le groupe de neuf pays pourrait éventuellement passer à un nouveau système de paiement basé sur les monnaies numériques ou utiliser la blockchain, a déclaré en mars dernier à Sputnik, l'ambassadeur de Russie à Washington, Anatoli Antonov.

