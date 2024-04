https://fr.sputniknews.africa/20240424/lagence-africaine-de-notation-favorisera-une-plus-grande-confiance-des-investisseurs-1066209257.html

L’Agence africaine de notation "favorisera une plus grande confiance des investisseurs"

L’Agence africaine de notation "favorisera une plus grande confiance des investisseurs"

Telle est opinion d’une analyste économique éthiopienne contactée par Sputnik Afrique. Etsehiwot Negash Kebret, du cabinet de conseil Development Reimagined... 24.04.2024, Sputnik Afrique

Une réunion sur le sujet a été organisée ce mois-ci.L’Agence africaine de notation contribuera à accroître la confiance des investisseurs et à débloquer des volumes de financement plus importants, selon Etsehiwot Negash Kebret."Les pays africains ont continuellement reçu des notations de crédit injustes en raison d'un système très biaisé et très défectueux. Ce système a eu un impact négatif sur la croissance et le développement des nations africaines", explique l’experte.De plus, 22 États africains, soit 40% de tous les pays du continent, n'ont même pas de notation de crédit.

