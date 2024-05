https://fr.sputniknews.africa/20240521/comment-se-tient-lafrique-face-a-ce-chaos-de-la-pensee-globaliste-en-occident--1066666372.html

Comment se tient l'Afrique "face à ce chaos de la pensée globaliste en Occident" ?

Comment se tient l'Afrique "face à ce chaos de la pensée globaliste en Occident" ?

Comment se tient l'Afrique "face à ce chaos de la pensée globaliste en Occident" ? Sputnik Afrique «C'est une chance pour l'Afrique, principalement, de voir l'état des lieux de ce qui se passe en Europe en particulier et de reconnaître ainsi qu'il est impossible de prendre ce monde en exemple», déclare à L’Afrique en marche Hélène Clément-Pitiot, économiste au Centre d'étude des modes d'industrialisation de l'École de Guerre Économique, à Paris.

"Je suis d'avis que la période actuelle dans le monde, face à ce chaos de la pensée globaliste en Occident et la montée de la multipolarité dans toutes ses dimensions, représente une grande chance pour les pays qui ont le recul nécessaire", affirme à Radio Sputnik Afrique Hélène Clément-Pitiot, économiste, chercheuse au Centre d'étude des modes d'industrialisation de l'École de Guerre Économique (EGE), à Paris. Et de souligner que "c'est une chance pour l'Afrique, principalement, de voir l'état des lieux de ce qui se passe en Europe en particulier et de reconnaître ainsi qu'il est impossible de prendre ce monde en exemple. Il est impossible d'admirer ce monde. Il est impossible de s'y soumettre et donc ça appelle la souveraineté".À titre d’exemple, "ces pays africains se lancent dans la résolution impérative de la problématique de l’énergie et de la capacité d’approvisionnement de leurs économies d’électricité. On ne peut pas construire une économie et un business sans avoir la régularité d'un approvisionnement électrique. Et malheureusement pour l'instant, d'après les chiffres de la Banque mondiale, dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, il n'y a à peine 20% de la population qui a accès à une électricité constante", déplore-t-elle.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

