https://fr.sputniknews.africa/20240422/la-russie-est-sortie-du-marasme-loccident-doit-accepter-sa-nouvelle-place-1066188935.html

"La Russie est sortie du marasme", l'Occident doit accepter sa nouvelle place

"La Russie est sortie du marasme", l'Occident doit accepter sa nouvelle place

Sputnik Afrique

La Russie est devenue une force géopolitique importante, avec laquelle de nombreux pays du Sud global veulent collaborer, a déclaré à Sputnik Afrique Tolit... 22.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-22T19:46+0200

2024-04-22T19:46+0200

2024-04-22T20:54+0200

international

monde multipolaire

monde multilatéral

chine

occident

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1e/1062457147_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdc0cbe31221fce5f3f9ea821e0fae08.jpg

Le système politique mondial a changé et les pays occidentaux doivent reconnaître que la Russie s'est développée, a déclaré à Sputnik Afrique Tolit Charles Atiya, du Centre d'études et d'analyse de sécurité de l'Université de Nkumba, en Ouganda, commentant la récente interview du ministre russe des Affaires étrangères sur l'évolution de l'environnement géopolitique dans le monde.Nouveaux partenariatsLa montée en puissance de la Russie s'accompagne de celle de la Chine et du Brésil, dessinant un monde plus "multilatéral", souligne encore l'expert. Une même logique est à l'œuvre du côté des BRICS et plus généralement du Sud Global, où de nouveaux partenariats se dessinent.Les pays en développement cherchent en particulier des financements chez les pays fiables, qui ne s'ingéreront pas dans leur affaires internes. La Chine est à ce titre plébiscitée.Le 20 avril, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait évoqué les changements récents de l'environnement géopolitique et les conséquences pour l'Occident, au cours d'un entretien avec plusieurs médias russes dont Sputnik.

chine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, monde multipolaire, monde multilatéral, chine, occident, opinion