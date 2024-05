https://fr.sputniknews.africa/20240516/moscou-et-pekin-appellent-au-maintien-de-la-cooperation-avec-lafrique-dans-un-climat-sain--1066572860.html

Moscou et Pékin appellent au maintien de la coopération avec l’Afrique, dans un climat "sain"

Moscou et Pékin appellent au maintien de la coopération avec l’Afrique, dans un climat "sain"

La Russie et la Chine "appellent au maintien d'un climat favorable et sain de coopération internationale avec l'Afrique", selon une déclaration commune adoptée... 16.05.2024, Sputnik Afrique

Le document porte sur l'approfondissement des relations de partenariat global et d'interaction stratégique russo-chinoise.Les deux pays disent continuer à "renforcer les contacts et la coordination sur les questions africaines".Enfin, ils exhortent à "contribuer et à soutenir les efforts des pays africains pour résoudre les problèmes en utilisant des méthodes africaines".

