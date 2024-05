Déclaration sino-russe visant à approfondir le partenariat stratégique: points clés

️Moscou et Pékin soulignent la nécessité de mettre un terme aux mesures qui contribuent à la prolongation des hostilités et à l'escalade du conflit en Ukraine.

️La Russie et la Chine condamnent les initiatives visant à saisir les avoirs et les biens d'États étrangers et soulignent le droit d’appliquer des mesures de rétorsion.

️Moscou et Pékin défendront leurs droits et intérêts légitimes et résisteront aux tentatives visant à limiter leur politique étrangère et leur potentiel économique.