Mort d'Ebrahim Raïssi: "Les circonstances de cette disparition soulèvent des questions"

L’Iran est en deuil suite à la disparition tragique de son Président, Ebrahim Raïssi, dans un accident d’hélicoptère. Au micro de Sputnik Afrique, Karine... 20.05.2024, Sputnik Afrique

Mort d'Ebrahim Raïssi: «Les circonstances de cette disparition soulèvent des questions» Sputnik Afrique L’Iran est en deuil suite à la disparition tragique de son Président, Ebrahim Raïssi, dans un accident d’hélicoptère. Au micro de Sputnik Afrique, Karine Béchet-Golovko, professeur de droit invité à l’Université d’État de Moscou, est revenue sur les circonstances de ce drame.

"Le crash est intervenu alors que le Président se trouvait dans l'hélicoptère non pas seul, mais avec son ministre des Affaires étrangères, un gouverneur, un imam et il revenait d'une visite à la frontière pour traiter des questions de sécurité. Ça c'est le contexte primaire. Le deuxième contexte, qui soulève encore beaucoup plus de questions, est le fait qu'il y a quelques jours de cela, un attentat a été commis contre le Premier ministre slovaque et on en arrive à se poser des questions sur les problèmes de santé des personnes qui se trouvent ouvertement opposées à la ligne globaliste et qui ont une position plus favorable avec la Russie", a déclaré l'universitaire.Retrouvez également dans ce numéro:-Idrissa Ouedraogo, directeur général de l’entreprise Burkina Meta, sur la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l’Alliance des États du Sahel.-François Asselineau, homme politique français et président du parti politique UPR, sur la situation en Nouvelle-Calédonie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

