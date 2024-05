https://fr.sputniknews.africa/20240520/mort-du-president-raissi-les-embargos-conduisent-a-mettre-en-danger-la-vie-des-dirigeants-1066642760.html

Mort du Président Raïssi: "Les embargos conduisent à mettre en danger la vie des dirigeants"

C'est ce qu'assure à Sputnik Afrique une universitaire russe, suite à la mort du Président iranien dans un crash d'hélicoptère. 20.05.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/13/1066626061_0:200:2930:1848_1920x0_80_0_0_cc686deb44885932d589e8a7c87a4905.jpg

Les sanctions "imposées par les États-Unis pour des raisons politiques" compliquent le suivi technique des aéronefs et compromettent de ce fait la sécurité de nombreuses personnes, dont celle des responsables politiques, explique Karine Bechet-Golovko, docteur en droit et professeur invité à l'Université d'État de Moscou. De plus, l’analyste s’interroge si l’Occident ne serait pas "en train de recourir à un système de terrorisme international" pour déstabiliser les pays "qui pourraient affaiblir la coalition atlantiste". La preuve: l'adhésion de Téhéran à l'Organisation de coopération de Shanghaï et les BRICS, deux groupes qui ne s'alignent pas sur la position de Washington, a fait valoir Mme Bechet-Golovko. Le Président iranien Ebrahim Raïssi a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère le 19 mai. Pour le moment, l'hypothèse d'un accident est privilégiée par Téhéran.

