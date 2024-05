https://fr.sputniknews.africa/20240520/liran-se-declare-determine-a-approfondir-ses-relations-avec-la-russie-1066641711.html

L'Iran se déclare déterminé à approfondir ses relations avec la Russie

L'Iran est déterminé à approfondir ses relations avec la Russie, a annoncé le Président iranien par intérim Mohammad Mokhber dans un entretien téléphonique... 20.05.2024, Sputnik Afrique

L'interaction entre lui et Ebrahim Raïssi a contribué à modifier l'équilibre des pouvoirs dans le monde, a-t-il noté. De son côté, M.Poutine a exprimé ses condoléances les plus profondes aux dirigeants et au peuple de l’Iran.Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances pour le décès du Président iranien via un télégramme, publié par le Kremlin."Ebrahim Raïssi était un politicien remarquable (...) En tant que véritable ami de la Russie, il a apporté une contribution personnelle inestimable au développement des relations de bon voisinage entre nos pays et a déployé de grands efforts pour les amener à un niveau de partenariat stratégique", poursuit-il.

