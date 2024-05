https://fr.sputniknews.africa/20240519/paris-cherche-un-endroit-pour-une-autre-nouvelle-caledonie-1066625764.html

Paris cherche un endroit pour "une autre Nouvelle-Calédonie"

Paris cherche un endroit pour "une autre Nouvelle-Calédonie"

Sputnik Afrique

C'est ce qu'a affirmé la porte-parole de la diplomatie russe en commentant l'invitation en Géorgie adressée à Emmanuel Macron. 19.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-19T15:23+0200

2024-05-19T15:23+0200

2024-05-19T15:25+0200

maria zakharova

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

france

russie

salomé zourabichvili

nouvelle-calédonie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/06/1064489578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89a398a3be7c3913f1e3f58445f9c83f.jpg

En cherchant cet endroit, les autorités françaises semblent choisir "hystériquement" entre la Géorgie et l'Arménie, a indiqué Maria Zakharova sur Telegram.La Présidente géorgienne a en effet invité son homologue français à se rendre dans son pays à l'occasion de la fête de l'indépendance le 26 mai. Et ce, en vue de "sortir définitivement le Caucase des mentalités du joug soviétique et de l’influence russe"."Si Paris peut libérer qui que ce soit, ce sont les Kanaks du joug français", a recommandé Mme Zakharova. Les Kanaks sont le peuple autochtone mélanésien français de Nouvelle-Calédonie.Les indépendantistes calédoniens protestent vivement, depuis six jours, contre la réforme du corps électoral de ce territoire du Pacifique sud. Les Présidents des régions Réunion, Guadeloupe, Martinique et de la collectivité de Guyane ont pour leur part demandé dimanche au gouvernement le "retrait immédiat" de cette réforme.

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

france

russie

nouvelle-calédonie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maria zakharova, géorgie (pays issu de l'ex-urss), france, russie, salomé zourabichvili, nouvelle-calédonie