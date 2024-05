https://fr.sputniknews.africa/20240518/les-emeutes-en-nouvelle-caledonie-temoignent-de-linachevement-de-la-decolonisation-selon-moscou-1066611756.html

Les émeutes en Nouvelle-Calédonie témoignent de "l’inachèvement de la décolonisation", selon Moscou

La crise en Nouvelle-Calédonie est une "autre confirmation que la politique de la France à l’égard de ses anciennes colonies est dans une impasse", a déclaré... 18.05.2024, Sputnik Afrique

"Nous appelons Paris à s'abstenir de tout recours injustifié à la violence contre les manifestants et à garantir le respect des droits et libertés de la population autochtone de Nouvelle-Calédonie et des autres Territoires d'Outre-mer sous son contrôle", selon Maria Zakharova. Cette crise est "le résultat de l’inachèvement du processus de décolonisation", insiste la diplomate russe.L'archipel, qui se trouve dans l'océan Pacifique sud, est en proie à de violentes émeutes depuis le 13 mai. 6 personnes sont mortes à l'heure actuelle. Aux racines de la colère, une réforme du corps électoral voulue par Paris, mais contestée par les indépendantistes. Le 15 mai, l'état d'urgence a été décrété.

