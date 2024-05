https://fr.sputniknews.africa/20240516/le-bloc-entre-pekin-et-moscou-fait-peur-a-loccident-affirme-francois-asselineau-1066579074.html

Le bloc entre Pékin et Moscou "fait peur à l'Occident", affirme François Asselineau

Le bloc entre Pékin et Moscou "fait peur à l'Occident", affirme François Asselineau

La Chine et la Russie partagent des intérêts économiques convergents, et leur partenariat effraie l'Occident, en particulier pour le risque qu'il fait peser... 16.05.2024, Sputnik Afrique

Le renforcement des liens entre la Chine et la Russie fait ombrage à l'Occident, les deux pays étant d'importantes puissances militaires, a expliqué à Sputnik Afrique François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, commentant la visite d'État du Président russe en Chine.Cette collaboration porte en outre préjudice au dollar, tout en servant les intérêts économiques des deux parties.En parallèle des relations cordiales entre Moscou et Pékin émerge également un "axe des BRICS", qui pourrait faire économiquement concurrence au Nord global.Le Président russe Vladimir Poutine effectue une visite d'État de deux jours en Chine. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection et son entrée en fonction début mai. Au-delà de l'approfondissement de leur partenariat, les deux pays ont aussi appelé à maintenir "un climat favorable et sain de coopération internationale avec l'Afrique" dans une déclaration commune.

