Interdiction du GNL russe dans l’UE "provoquera une pénurie sur le marché", selon un analyste russe

L’interdiction du GNL russe dans l’UE "provoquera une certaine pénurie sur le marché", selon un analyste russe Sputnik Afrique L’Union européenne envisage d’interdire les importations de gaz naturel liquéfié russe. Quelles seraient les conséquences d’une telle interdiction alors que le Vieux Continent dépend déjà à 50% du GNL américain? Deux experts russes répondent à toutes nos interrogations.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Igor Iouchkov, expert de l’Université des finances près le gouvernement de la Fédération de Russie et du Fonds national de sécurité énergétique, ainsi que Vladimir Demidov, expert international indépendant du marché du pétrole et du gaz, analysent ce qu’impliquerait l’interdiction des importations de GNL russe par l’Union européenne."Localement, il peut y avoir des augmentations de prix temporaires […] principalement la partie occidentale de l'Europe, comme l'Espagne, la Belgique et la France, qui sont les principaux acheteurs de gaz liquéfié russe. En même temps, il faut savoir que les États-Unis finiront par augmenter leur production de gaz, au plus tard l'année prochaine, et je suis sûr qu'ils couvriront cette demande", précise pour sa part M.Demidov.Paul Ella, analyste et géostratège camerounais, complète leurs analyses en évoquant l’inefficacité des sanctions antirusses.Retrouvez aussi dans l’actualité de cette édition:- Les dix ans du massacre de la Maison des syndicats d’Odessa, aux prémices de la crise ukrainienne- L’Algérie deviendra la troisième économie d’Afrique cette année, selon le dernier rapport du FMI- Le pétrole du Niger est arrivé au bout du nouveau pipeline de 2.000 km, au Bénin- L’Ouganda relance ses exportations d’or- Les tensions entre l’Iran et Israël poussent les investisseurs à acheter de l’or et le métal précieux a battu son record historique.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

