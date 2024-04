https://fr.sputniknews.africa/20240425/le-plus-lourd-heritage-quon-a-eu-de-la-colonisation-cest-la-facon-dont-lafrique-a-ete-divisee-1066238254.html

"Le plus lourd héritage qu'on a eu de la colonisation, c'est la façon dont l'Afrique a été divisée"

"Le plus lourd héritage qu'on a eu de la colonisation, c'est la façon dont l'Afrique a été divisée"

Dans la première édition du nouveau podcast Identités Africaines, Domingos Simoes Pereira, ex-Premier ministre bissau-guinéen, livre sa vision des enjeux... 25.04.2024, Sputnik Afrique

"Le plus lourd héritage qu'on a eu de la colonisation, c'est la façon dont l'Afrique a été divisée" Sputnik Afrique Dans la première édition du nouveau podcast Identité Africaine, Domingos Simoes Pereira, ex-Premier ministre bissau-guinéen, livre sa vision des enjeux contemporains de l'Afrique, notamment la situation politique dans le Sahel, et les relations russo-africaines.

Découvrez une nouveauté dans le catalogue des podcasts de Sputnik Afrique! Identités Africaines donne la parole à tous ceux qui composent la grande mosaïque des peuples africains.L'invité de la première édition du podcast est Domingos Simoes Pereira, ex-Premier ministre bissau-guinéen. Au micro de Sputnik Afrique, il nous parle du développement africain et de son futur, de l'époque post-coloniale et des relations russo-africaines.En revanche, M. Pereira se prononce en faveur de l'africanisme."Le problème, c'est que l'Afrique doit comprendre que personne ne doit financer notre stabilité et notre développement. On ne peut pas à chaque échéance regarder l'Europe, regarder les États-Unis, attendre que ça soit eux qui financent notre stabilité. [...] Nos propres ressources sont utilisées d'abord pour la stabilité de nos peuples et pour le développement de nos territoires respectifs".

