https://fr.sputniknews.africa/20240424/loccident-recourt-au-chantage-et-aux-sanctions-pour-maintenir-son-influence-en-afrique-1066219639.html

L'Occident recourt au chantage et aux sanctions pour maintenir son influence en Afrique

L'Occident recourt au chantage et aux sanctions pour maintenir son influence en Afrique

Sputnik Afrique

Une forme de néocolonialisme est à l'œuvre en Afrique, où les pays occidentaux se servent des sanctions pour préserver leur sphère d'influence, a affirmé... 24.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-24T18:42+0200

2024-04-24T18:42+0200

2024-04-24T18:42+0200

international

afrique

colonialisme

néo-colonialisme

sanctions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/06/1064497150_0:404:2923:2048_1920x0_80_0_0_a9a9c33c86f6195eebd851045c55cc09.jpg

D'anciens pays colonisateurs n'hésitent pas à utiliser les sanctions sur les marchés énergétiques, alimentaires ou financiers, pour préserver leurs positions en Afrique, a déclaré ce mercredi 24 avril Vsevolod Tkachenko, directeur du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères, lors du IIIe Forum international "Russie-Afrique: quelle est la prochaine étape?".Ces manœuvres montrent "que le système colonial n'a pas été complètement vaincu". Les anciens métropoles et d'autres pays occidentaux "n'ont point l'intention de changer leur politique et de renoncer à leur attitude injuste à l'égard de nombreux partenaires en Afrique", a-t-il ajouté.Sanctions contre des pays africainsFin octobre, l'Union européenne avait notamment instauré des sanctions contre le Niger, après la mise sur la touche de l'ancien Président Mohamed Bazoum. Des gels d'avoirs, des placements sur liste noire et une privation d'accès aux financements européens avaient ainsi été décidés.Les États-Unis sont aussi souvent pointés du doigt pour leur stratégie de sanctions en Afrique, n'hésitant pas à utiliser l'argument commercial contre les pays n'adhérant pas à leur discours. Début 2024, le Gabon, le Niger, l’Ouganda et la Centrafrique avaient par exemple été exclus de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA).

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, colonialisme, néo-colonialisme, sanctions