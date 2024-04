https://fr.sputniknews.africa/20240424/missiles-atacms-livres-a-kiev-moscou-reagit-1066221925.html

Missiles ATACMS livrés à Kiev: Moscou réagit

Missiles ATACMS livrés à Kiev: Moscou réagit

Après la révélation que des missiles à longue portée américains ATACMS ont été fournis à Kiev, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a...

Les États-Unis trompent la communauté mondiale lorsqu'ils fournissent des armes à l'Ukraine tout en essayant de rassembler le plus de pays possible pour des conférences sur la "formule de paix" de Zelensky, a déclaré ce mercredi 24 avril Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Le Pentagone a précédemment confirmé à Sputnik avoir livré à Kiev des missiles opérationnels et tactiques à longue portée ATACMS destinés à être utilisés, selon lui, "sur le territoire ukrainien souverain"."Cela se fait sur fond de tentatives agaçantes des Anglo-Saxons et du régime de Kiev d'entraîner frauduleusement la communauté mondiale dans des conférences sur la 'formule Zelensky'", note Mme Zakharova sur sa chaîne Telegram.

