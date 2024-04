https://fr.sputniknews.africa/20240424/le-pentagone-admet-avoir-transfere-des-missiles-a-longue-portee-atacms-a-kiev-1066221390.html

Le Pentagone admet avoir transféré des missiles à longue portée ATACMS à Kiev

Un responsable du Pentagone a confirmé à Sputnik que Washington avait déjà livré des missiles à longue portée ATACMS à Kiev. 24.04.2024, Sputnik Afrique

"Les États-Unis ont fourni des missiles tactiques à longue portée ATACMS à l'Ukraine" en avril, a avoué un représentant du Pentagone à Sputnik, confirmant ainsi les informations des médias américains.Pour Washington, le "territoire souverain ukrainien", c'est aussi la Crimée, qui a réintégré la Russie en 2014 après un référendum, ainsi que les républiques de Donetsk et de Lougansk et les régions de Zaporojié et de Kherson, devenues russes en 2022, également suite à des référendums.Missiles arrivés en avrilSelon la source de l’agence, les ATACMS faisaient partie du lot d'aide américaine promis à Kiev en mars. Ils sont arrivés en Ukraine en avril, mais Washington n'en a pas parlé ouvertement, à la demande de Kiev.Politico avait précédemment annoncé que les États-Unis avaient secrètement remis des ATACMS d'une portée de 300 km à Kiev en mars. Selon le média, l'armée ukrainienne aurait déjà utilisé ces munitions à plusieurs reprises.La Russie avait précédemment mis en garde l'Otan contre l'envoi d'armes à Kiev. Le ministre russe des Affaires étrangères avait signalé que les cargaisons d'armes destinées à l'Ukraine étaient considérées comme une cible légitime pour l'armée russe.

