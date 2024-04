https://fr.sputniknews.africa/20240422/des-produits-made-in-russia-presentes-en-algerie-1066189279.html

Des produits "made in Russia" présentés en Algérie

La Russie présente pour la première fois des produits nationaux au salon Djazagro en Algérie, l'un des plus grands d'Afrique du Nord, rapporte le Centre russe... 22.04.2024, Sputnik Afrique

Une exposition russe de produits Made in Russia s'est ouverte ce 22 avril au salon de production agroalimentaire Djazagro, le plus réputé d'Afrique du Nord, qui se déroule à Alger, a annoncé le Centre russe d'exportation dans un communiqué.Dix-sept entreprises russes y présentent une gamme de produits de qualité:- céréales et légumineuses;- huile;- fromage;- lait en poudre;- chocolat au lait en barre ou en truffe;- confiseries comme le halva ou le chak-chak au miel;- œufs de saumon ("caviar rouge");- aliments composés."Les entreprises russes mèneront des négociations avec des partenaires potentiels d'Afrique du Nord et discuteront des opportunités de coopération", souligne le Centre russe d'exportations.L’Afrique du Nord, et l’Algérie en particulier, sont des destinations prisées par les entreprises russes. En 2023, Moscou a augmenté ses exportations de produits agricoles vers l’Algérie de 20%.Le blé est devenu le produit phare, mais les producteurs russes sont prêts à augmenter activement les ventes d'autres produits demandés dans la région.Le salon se déroule du 22 au 25 avril au parc des expositions de Safex, à 3 km de l'aéroport international d'Alger et à 10 km du centre-ville.

