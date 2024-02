https://fr.sputniknews.africa/20240216/la-russie-est-devenue-le-premier-exportateur-de-ble-en-algerie-1065108568.html

La Russie est devenue le premier exportateur de blé en Algérie

La Russie est devenue le premier exportateur de blé en Algérie

Pour l'Algérie, la Russie est devenu le premier exportateur de blé au cours des 6 premiers mois de la campagne commerciale de 2023/2024, devançant l'Union... 16.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-16T14:37+0100

2024-02-16T14:37+0100

2024-02-16T14:37+0100

céréales

blé

algérie

russie

exportations

importations

maghreb

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/04/1060329530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea355aaa4a119325b6654d7fbfce2b99.jpg

Durant cette période, les livraisons de céréales russes vers ce pays maghrébin ont dépassé de 20% celles de la même période un an plus tôt (1,33 million de tonnes), selon le groupe russe Rusagrotrans, transporteur de produits agricoles.L'Algérie importe en moyenne de 7 à 8 millions de tonnes de blé par an, dont 1,5 million de tonnes de blé dur, a précisé l’entreprise. Avant la campagne 2021/22, elle s’approvisionnait en blé tendre principalement depuis les pays de l’UE🇪🇺 et du blé dur – depuis le Canada.

algérie

russie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

céréales, blé, algérie, russie, exportations, importations, maghreb