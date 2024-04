https://fr.sputniknews.africa/20240416/liran-invite-israel-a-reflechir-a-des-solutions-politiques-et-diplomatiques-estime-un-expert-1066102666.html

L'Iran "invite Israël à réfléchir" à des solutions "politiques et diplomatiques", estime un expert

L'Iran "invite Israël à réfléchir" à des solutions "politiques et diplomatiques", estime un expert

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en Défense internationales, évoque les implications stratégiques induites par la riposte iranienne à l'attaque israélienne.

L'Iran «invite Israël à réfléchir» à des solutions «politiques et diplomatiques», estime un expert Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en Défense internationales, évoque les implications stratégiques induites par la riposte iranienne à l’attaque israélienne. «Même si la riposte est loin d’avoir réalisé un large succès tactique, sur le plan stratégique elle est certainement une victoire éclatante».

"Le plus grand exploit de la riposte iranienne contre Israël réside dans l’établissement d’un équilibre de la terreur, qui loin de signifier une quelconque escalade vers un conflit ouvert et total de haute intensité, impose une nouvelle équation de sécurité et d’équilibre stratégique qui ouvre une nouvelle ère de paix", affirme à Radio Sputnik Afrique Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense."Ça veut dire que l'Iran, en quelque sorte, invite Israël à réfléchir à d'autres solutions qui soient politiques et diplomatiques. Et qu’il y ait aussi une sorte de message envoyé à l'opinion publique israélienne pour démontrer que le régime actuel à Tel Aviv est un régime dangereux qui fait fi des réalités militaires et qui risque de détruire Israël", juge-t-il.Dans cette édition, vous entendrez également:- Laurent Brayard, historien français, journaliste, reporter de guerre et auteur, sur les récentes frappes russes en Ukraine, qui auraient touché des mercenaires français.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

