Escalade au Moyen-Orient: Vladimir Poutine s’entretient avec le Président iranien, Ebrahim Raïssi

L’appel téléphonique a lieu à l’initiative de Téhéran, selon un communiqué du Kremlin.️Les dirigeants ont abordé la situation aggravée au Moyen-Orient.️Le Président russe a plaidé pour que toutes les parties fassent preuve de retenue et ne permettent pas un nouveau cycle de confrontation, lourd de conséquences catastrophiques pour la région.️À son tour, le Président iranien a noté que les actions de Téhéran étaient "forcées et limitées". Il a souligné que l'Iran n’avait aucun intérêt à une nouvelle escalade des tensions.️La cause profonde de l’escalade au Moyen-Orient est le conflit israélo-palestinien non résolu, ont constaté les deux dirigeants.Les Présidents russe et iranien ont confirmé les approches de principe de la Russie et de l'Iran en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.L'attaque iranienneDans la nuit du 13 au 14 avril, l’Iran a mené une attaque aérienne sans précédent contre Israël. Téhéran a déclaré que cette opération, baptisée "Promesse honnête", répondait à la frappe israélienne qui a détruit son consulat à Damas le 1er avril.L’armée israélienne a affirmé avoir déjoué l’attaque, en interceptant la quasi-totalité des tirs. Plus de 300 projectiles, dont des drones, missiles de croisière et balistiques, ont été lancés contre l’Etat hébreu.

