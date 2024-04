https://fr.sputniknews.africa/20240415/nigeria-membre-potentiel-des-brics-voici-les-avantages-reciproques-1066086259.html

Nigeria membre potentiel des BRICS: voici les avantages réciproques

Nigeria membre potentiel des BRICS: voici les avantages réciproques

Sputnik Afrique

Les BRICS sortiraient renforcés de l’adhésion du Nigeria, alors que le pays africain diversifierait ses soutiens économiques, ont expliqué à Sputnik un... 15.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-15T19:16+0200

2024-04-15T19:16+0200

2024-04-15T19:16+0200

international

brics

nigeria

dédollarisation

alternative au fmi

fonds monétaire international (fmi)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/0f/1066074874_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_0ca7d4dd3293ae56e98716b1536ad2b0.jpg

L'entrée du Nigeria dans le groupe donnerait à celui-ci plus de poids, explique à Sputnik Eden Pereira Lopes da Silva, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Le pays est en effet:- le plus grand producteur de pétrole du continent;- le membre le plus influent de la CEDEAO;- situé en Afrique de l'Ouest, où les BRICS n'ont pas encore une présence forte.Avec ce nouveau membre, les BRICS pourraient continuer à s'étendre afin devenir une "alternative au G7" explique pour sa part à Sputnik le journaliste et spécialiste des relations internationales brésilien Faustino Henrique. Le Nigeria pourrait quant à lui:- trouver une autre source que le FMI pour régler ses problèmes de liquidités;- accéder à de meilleurs accords de change bilatéraux en monnaies locales.Le Nigeria est en effet très dépendant du dollar et du fonctionnement actuel de l'économie internationale, ce qui explique en partie son inflation, explique Faustino Henrique. Au sein des BRICS, il trouverait d'autres partenaires intéressés par le processus de dédollarisation.En mars, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, avait déclaré à Sputnik que son pays envisageait de demander l'adhésion au groupe. Les BRICS ont déjà ouvert leur porte à de nouveaux membres le 1er janvier 2024: l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran y ont adhéré.

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, nigeria, dédollarisation, alternative au fmi, fonds monétaire international (fmi)