Israël n'a jamais condamné les frappes ukrainiennes contre les régions russes

Tel Aviv voudrait que la Russie condamne l'opération iranienne "Promesse honnête" mais n'a jamais condamné les frappes ukrainiennes, a souligné Maria...

Tel Aviv demande à la Russie de condamner les récentes frappes iraniennes, alors que les autorités israéliennes n'ont jamais fait de même sur le dossier ukrainien, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.Maria Zakharova a souligné les régulières déclarations de soutien des responsables israéliens aux actions de Volodymyr Zelensky. Des actions qui ont entraîné leur lot de morts chez les civils, a-t-elle rappelé.Auparavant, l'ambassadrice israélienne à Moscou, Simone Halperin, avait appelé la Russie a condamné l'attaque et à s'opposer aux "tentatives iraniennes de déstabiliser la région", lors d'un entretien à Sputnik.Dans la nuit du 13 au 14 avril, l'Iran avait envoyé plus de 200 drones et missiles contre Israël, en représailles à l'attaque d'un bâtiment de son consulat général à Damas.

