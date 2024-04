https://fr.sputniknews.africa/20240414/israel-est-aujourdhui-faible-dit-une-analyste-americaine-1066057153.html

"Israël est aujourd’hui faible", dit une analyste américaine

"Israël est aujourd’hui faible", dit une analyste américaine

Sputnik Afrique

Le "handicap" du Dôme de fer israélien "réside dans le coût et la disponibilité des missiles qu’il tire pour intercepter ces projectiles", avance auprès de... 14.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-14T10:38+0200

2024-04-14T10:38+0200

2024-04-14T10:38+0200

international

israël

défense antiaérienne

dôme de fer

frappe de missile

iran

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0d/1045590610_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1c5f8b694302e28dd69d153f2f77d716.jpg

"Bien qu’Israël dispose d’un système de défense aérienne robuste, il aura probablement du mal à résister aux attaques répétées de drones et de missiles iraniens", juge une lieutenant-colonel à la retraite de l'US Air Force, contactée par Sputnik.Pour Karen Kwiatkowski, le "handicap" du Dôme de fer israélien "réside dans le coût et la disponibilité des missiles qu’il tire pour intercepter ces projectiles". Ainsi, chaque missile du système de défense aérienne israélien coûte près de 50.000 dollars, et leur quantité n'est pas illimitée. "C’est pourquoi Israël doit décider à un moment donné la manière de faire cesser les attaques iraniennes", développe-t-elle.L’État hébreu "est aujourd’hui faible", considère l’analyste, et "toutes les parties comprennent désormais qu’il existe une opportunité inhabituelle de lui porter préjudice".Attaque iranienne300 projectiles ont été lancés cette nuit contre l’Etat hébreu au cours de l’attaque conduite par Téhéran, selon l’armée israélienne. 170 drones ont été interceptés sans qu’ils aient atteint Israël.Washington et Londres aideraient Israël à intercepter les drones iraniens. Cela aurait très probablement été fait par des navires de guerre se trouvant à proximité, considère Karen Kwiatkowski: "Je suppose que cela a été accompli par des destroyers américains, le système de combat Aegis, et des avions de combat envoyés depuis l'USS Eisenhower".

israël

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, israël, défense antiaérienne, dôme de fer, frappe de missile, iran, opinion